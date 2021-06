Calciomercato Inter, Inzaghi vuole Radu: il romeno risponde in modo chiaro

In questi ultimi giorni l’Inter con il neo allenatore Simone Inzaghi, sta pressando il difensore Stefan Radu per andare a Milano; il romeno, che nella capitale gioca dal gennaio del 2008 e che nell’aprile scorso ha superato il record di presenze del club che apparteneva a Giuseppe Favalli, è considerato ormai una vera e propria bandiera e per i tifosi vederlo andare via sarebbe una grossa delusione.

Il classe ’86 è in scadenza di contratto e sta aspettando di discutere il rinnovo da parte della società perchè lui vuole rimanere almeno un’altra stagione e l’ha fatto capire al tecnico interista che ha avuto per cinque anni nella capitale: “Vengo solo se la Lazio non mi chiama”. Radu sarebbe molto contento dell’arrivo di Maurizio Sarri ed è convinto di dare ancora il suo contribuito sia con la difesa a tre sia con quella a quattro, ma la cosa sicura è che cercherà a tutti i costi di rimanere a Roma.