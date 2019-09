Le informazioni per sapere dove vedere Inter-Lazio in tv e in diretta streaming. A San Siro si gioca questa sera alle 21 ed è probabile che ancora una volta lo stadio sarà vestito per la festa. I padroni di casa dopo quattro vittorie in fila cercano il poverissimo per tornare in testa alla classifica. Ieri la Juventus ha operato il sorpasso ma con una partita in più. A rovinare i piani di Conte ci proverà la Lazio di Inzaghi che è tornata alla vittoria contro il Parma dopo tre gare senza i tre punti.

Dove vedere Inter-Lazio in tv

La sfida sarà trasmessa in televisione da Sky su Sky Sport serie A (202) e su Sky Sport 255 sul satellite. Sul digitale terrestre i canali su cui sintonizzarsi sarà Sky Sport Uno al 482 e al 472. La telecronaca sarà di Fabio Caressa e di Beppe Bergomi, ex indimenticabile nerazzurro. Per chi ha un tv di ultima generazione ed è cliente Sky Q la partita sarà visibile anche in 4K HDR.

Inter-Lazio in diretta streaming

Per chi non potrà essere sul divano ci sarà la possibilità di guardare il match in diretta streaming. Gli abbonati potranno accedere alla App Sky Go, tutti gli altri invece si potranno collegare con San Siro attraverso il sito Now Tv.

Conte conferma il 3-5-2 ma cambia la coppia d’attacco che dovrebbe essere formata da Politano e Lautaro Martinez. Lukaku va solo in panchina e anche Alixes Sanchez dovrebbe inizialmente partire fuori. A sinistra possibile esordio di BIraghi al posto di Asamoah, in mediana più Vecino di Barella.

Inzaghi darà ancora spazio a Immobile dopo la lite di domenica sera a Correa al suo fianco. A dare qualità al centrocampo il solito duo Luis Alberto-Milinkovic Savic mentre l’uomo d’ordine sarà Lucas Leiva. Due squadre toste e tanta voglia di vincere in campo, sapere dove vedere Inter-Lazio in tv e in diretta streaming oggi praticamente un obbligo.