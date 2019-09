Tutti i modi per sapere dove vedere Sampdoria-Inter in diretta tv e streaming. La sfida si giocherà sabato 28 settembre alle 18 allo stadio Ferraris di Genova. Sarà un vero e proprio testa coda con i nerazzurri primi della classe a punteggio pieno contro gli ultimi in classifica con soli 3 punti. La squadra di Conte arriva dal successo “tormentato” con la Lazio mentre la Sampdoria dopo il successo con il Torino, è caduta di nuovo con la Fiorentina.

Dove vedere Sampdoria-Inter in diretta tv

La partita promette fuoco e fiamme e per vederla in diretta tv sarà attivo il canale Sky Sport Serie A. Gli abbonati Sky potranno sintonizzarsi sul canale 249 del satellite oppure ai canali 473 e 483 del digitale terrestre. A commentare la partita saranno Riccardo Trevisani e Daniele Adani, ex difensore con un passato nerazzurro, in campo dal 2002 al 2004.

Sampdoria-Inter diretta streaming

Per chi non potrà essere davanti alla tv, sarà possibile guardare la partita in diretta streaming. I canali sono sempre i soliti due, la App Sky Go e Now Tv. Vi ricordiamo che questi canali sono accessibili da tutti i dispositivi supportati e sono gli unici due canali legali.

Problemi di formazione per Di Francesco che conferma la difesa a tre, ma ha due pedine indisponibili. Ferrari è infortunato, mentre Murillo è squalificato così dovrebbe toccare al giovane Chabot, pronto per l’esordio dal primo minuto in A. In attacco rispetto a Firenze, torna Quagliarella. Possibile turno di riposo invece, per Gabbiadini, con Rigoni che si candida per affiancare l’ultimo capocannoniere della serie A.

Nell’Inter formazione rebus, perché Conte ha di fronte un’altra settimana da tre impegni tra campionato e Champions League. In attacco Lukaku può riposare e Sanchez potrebbe esordire dal primo minuto con Lautaro Martinez. Sugli esterni si riprendono il posto da titolare Candreva e Asamoah. La capolista per continuare a correre, i padroni di casa per allontanare la crisi, spettacolo a Marassi assicurato. Se non potrai essere allo stadio adesso sai dove vedere Sampdoria-Inter in diretta tv e streaming.