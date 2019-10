Dove vedere Barcellona Inter, diretta tv e streaming

Supersfida in Champions League mercoledì, ecco dove vedere Barcellona Inter in diretta tv e streaming. Il big match va in scena al Camp Nou alle ore 21 e sarà un banco di prova importante per Conte. I nerazzurri veleggiano al primo posto in classifica in serie A ancora imbattuti e provano a confermarsi in Europa. I padroni di casa hanno accusato diverse difficoltà nella Liga e sono quarti con tredici punti. Attenzione però perché Valverde sembra aver trovato la strada giusta con le ultime due vittorie in fila contro Getafe e Villareal.

Dove Vedere Barcellona Inter in diretta tv

La diretta televisiva della partita è stata affidata a Sky. Non ci sarà nessun altro modo di vedere la gara sul piccolo schermo visto che su Canale 5 verrà trasmessa la gara della Juventus di martedì. I canali per guardare il match saranno quindi Sky Sport Uno al numero 201 del satellite e 482 sul digitale terrestre. A condurre al telecronaca saranno Fabio Caressa e l’indimenticabile difensore ex nerazzurro e campione del mondo nell’82 Giuseppe Bergomi.

La diretta streaming

Anche la diretta streaming sarà affidata a Sky e sarà dedicata agli abbonati del pacchetto Calcio, come sempre il canale principale sarà la App Sky Go. Tutti gli altri potranno acquistare la gara, con vari abbonamenti, su Now Tv.

Dopo il pari interno con lo Slavia Praga ci sarebbe bisogno di una grande impresa per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi per l’Inter. Il girone è di ferro e non essere partiti con il piede giusto ha un po’ complicato le cose. Per provare a fare risultato al Camp Nou Conte sceglie la difesa titolare e a centrocampo darà spazio a Barella con Sensi e Brozovic. L’attacco dovrebbe essere formato da Lukaku e Politano anche se l’ex Sassuolo è in ballottaggio con Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.

Nel Barcellona il grande dubbio della vigilia è Leo Messi. L’argentino ha lavorato parzialmente in gruppo nei giorni scorsi ma non dovrebbe partire titolare. Al suo posto toccherà a Perez con Suarez e Griezmann a completare il tridente. Per il resto centrocampo affidato a De Jong, Busquets e Arthur e difesa con Semedo, Piquè, Lenglet e Firpo. Adesso che dove vedere Barcellona Inter non è più un mistero il consiglio è quello di non perdersela per nulla al mondo.