Calciomercato Lazio, Jallow in entrata

Mercato semichiuso, occhio alla coda. La Lazio tiene aperta la pista Jallow, è il 24enne gambiano, seconda punta della Salernitana. Lotito, nelle vesti di doppio presidente interessato, è combattuto. Per il calciomercato Lazio, Jallow in entrata potrebbe essere il prossimo imminente colpo. Punta a centrare una grossa plusvalenza per i granata, può riuscirci cedendo Jallow (costato 800.000 euro) agli egiziani dell’AlAhly, hanno messo sul piatto 5 milioni (cifra comprensiva di bonus). Ma Lotito è anche tentato dalla possibilità di comprarlo per la Lazio, spendendo tra i 2 e i 3 milioni: in questo caso potrebbe regalarlo subito ad Inzaghi o lasciarlo in prestito a Salerno per inserirlo nella rosa biancoceleste in estate, da punta aggiuntiva. Dopo il pareggio contro la Roma, la Lazio ora dovrà affrontare due partite ravvicinate: quella contro la Spal, e il recupero del match contro l’Hellas Verona, sempre allo stadio Olimpico. Testa alle prossime sfide quindi, per inseguire un sogno scudetto che sembrerebbe ancora aperto a ogni situazione. Complici anche le sconfitte della capolista Juventus contro il Napoli.

Calciomercato Lazio

Quest’ultima, però, è un’ipotesi che non sembra gradita all’attaccante, preferisce lasciare Salerno subito. Sono ore calde, le valutazioni proseguono da giorni, una decisione sarà presa a stretto giro. Il diesse Tare ieri era a Formello, è transitato anche Inzaghi nonostante il giorno libero, è possibile che abbiano riparlato di mercato. E’ tramontata l’operazione Paloschi (Spal), caldeggiata direttamente dall’allenatore. L’eliminazione dalla Coppa Italia ha snellito il calendario della Lazio: dopo il recupero con il Verona, scollinata la trasferta di Parma, la squadra giocherà una volta a settimana. «Con questa rosa siamo più che competitivi, gli equilibri sono fondamentali soprattutto per una squadra che funziona a memoria. Se avessimo avuto infortuni, grazie a Dio non è successo, saremmo intervenuti», ha spiegato Tare prima del derby contro la Roma.



