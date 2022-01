PADOVA – Camera di Commercio Padova, banditi posti di lavoro per diplomati. Ultimi giorni per candidarsi. La domanda di partecipazione, infatti, può essere inviata fino al 7 gennaio 2022. La prova preselettiva si svolgerà giovedì 20 gennaio 2022 in modalità telematica a distanza, attraverso piattaforma telematica dedicata. L’orario di inizio della prova preselettiva sarà comunicato a partire dal 10 gennaio 2022.

La prova scritta si svolgerà giovedì 27 gennaio 2022 in modalità telematica a distanza, attraverso piattaforma telematica dedicata. L’orario di inizio della prova scritta sarà comunicato contestualmente alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi.

Camera di Commercio Padova: posti di lavoro per diplomati

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente tramite procedura telematica accedendo alla seguente piattaforma informatica: https://candidatureconcorsi.it. L’accesso alla piattaforma informatica avviene solo tramite SPID.

Per maggiori informazioni e per scaricare la domanda di partecipazione è sufficiente visitare il sito ufficiale della CamCom Padova, cliccando QUI.

