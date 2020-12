Casalone, assistant coach della Dinamo Sassari presenta la sfida Cremona-Dinamo in conferenza stampa. Il match si disputa oggi, mercoledì 23 dicembre con palla a due alle ore 16. Casalone ha dichiarato: “Ci apprestiamo a giocare la quarta partita in 14 giorni. Un tour de force che per noi si articola tra campionato e coppa mentre Cremona è impegnata solo campionato. Nella sfida di domani entrambe le squadre dovranno tirare fuori le energie rimaste dagli impegni precedenti. Cremona a differenza delle prospettive di quest’estate ha costruito una squadra interessante, con giocatori che conoscono bene il nostro campionato come Peppe Poeta e Fabio Mian, che ormai sono veterani di questa competizione insieme a giocatori che invece sono di assoluto interesse tecnico e atletico. Una squadra ben allenata da Paolo Galbiati: un allenatore giovane e molto preparato che inoltre trasmette grande energia alla squadra”.

Casalone presenta la sfida Cremona-Dinamo

Casalone ha poi aggiunto: “Giochiamo una partita contro una squadra che ha dimostrato di poter vincere contro qualsiasi avversaria del campionato. Non è stata una sorpresa vederli sbancare Bologna quindi sappiamo che dovremo scendere in campo con il massimo dell’attenzione. Noi dal nostro canto abbiamo appena fatto una prova di altissimo livello con Milano quindi ci portiamo dietro tutte le cose positive fatte contro la squadra migliore del campionato. Cerchiamo di portare avanti il nostro progetto tecnico sui nostri giocatori. Sappiamo di dover essere pronti a combattere una battaglia, ma i ragazzi hanno dimostrato di tenerci e vogliamo tornare in Sardegna con i punti della prossima partita”.

L’assistant coach Casalone ha poi concluso: “Dovremo essere bravi a non sprecare le occasioni perché alla fine quando giochi tante partite ravvicinate il fatto di buttar via qualche pallone di troppo è un qualcosa che ti può penalizzare più del dovuto, perciò dovremo essere bravi a fare una partita e concentrati”.