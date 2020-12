Pavoletti verso il Torino? Il futuro del giocatore potrebbe essere lontano dalla Sardegna. Il Torino infatti sta cercando un innesto per il proprio attacco. Il nome più allettante è proprio quello dell’attaccante rossoblù Leonardo Pavoletti. Nella sessione invernale del calciomercato, sembra quindi sempre più probabile che il Torino presenterà un’offerta alla squadra del presidente Giulini. Dopo un inizio di campionato non all’altezza delle aspettative infatti, il Torino cerca linfa vitale per provare a sistemare gli ingranaggi e conquistare quindi la salvezza nella massima serie del campionato.

Sono lontani ormai i tempi del brutto infortunio del giocatore. Nonostante questo però, l’attaccante non sta trovando ampio spazio nell’undici titolare. Attualmente su 8 presenze stagionali, ha giocato circa 162 minuti totali, nonostante abbia ritrovato ormai la via del gol.

Mister Di Francesco, si terrà stretto il suo attaccante o cederà alla corte del Torino rinunciando al giocatore? Non resta che attendere la sessione del calciomercato invernale per scoprirlo.

Pavoletti verso il Torino. Le parole del procuratore

Tempo di calciomercato per le squadre di Serie A. In particolar modo ultimamente si parla tanto del futuro di Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari. Sul futuro del giocatore del Cagliari, si è espresso anche il suo procuratore Giovanni Branchini in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb Radio. Al riguardo ha affermato: “Sta bene, gioca con una certa continuità: come sempre quando si rientra, le prime partite sono state sfavillanti, quelle successive più laboriose. Lui è motivato e sereno, e gioca in una squadra che fa un calcio offensivo. Mercato? Ci sono molti interessamenti, ma dipende essenzialmente da cosa vorrà fare il Cagliari. Lui si è trovato molto bene: l’attacco del Cagliari è forte e lui ha caratteristiche diverse dagli altri, ci saranno una serie di valutazioni. Per ora abbiamo ricevuto sondaggi, anche molto prestigiosi, ma intanto è giusto aspettare il prossimo turno. Penso che poi si accenderà il mercato”.