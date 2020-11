Cover PS5: cancellati gli ordini per azioni legali da parte di Sony

Una società che vende cover per PS5 personalizzate ha dovuto annullare i preordini e rimuovere i suoi prodotti a seguito di un’azione legale da parte di Sony. Come riportato dai nostri amici di VGC, “PlateStation5.com” era già stato richiesto di cambiare il marchio a seguito di una denuncia di Sony che accusava il nome dell’azienda di violare il suo marchio.

Ora, tuttavia, la denuncia è andata oltre. Gli avvocati di Sony hanno detto all’azienda che la proprietà intellettuale di Sony “si estendeva ai frontalini“. Dunque se la società avesse continuato a venderli e distribuirli in qualsiasi paese, “sarebbero finiti in Tribunale“. “Prima del lancio, abbiamo svolto la nostra diligence ed eravamo dell’opinione che, poiché Sony aveva solo brevetti in attesa sui frontalini, non ci sarebbero stati problemi“, ha detto a VGC via e-mail CustomizeMyPlates.

Cover PS5: azione legate per le cover della prossima console Sony

“Ma dopo solo un giorno di pubblicazione del nostro sito Web, gli avvocati di Sony ci hanno chiesto di cambiare il nostro nome (all’epoca PlateStation5), a causa di violazioni del marchio. Abbiamo pensato che questo passaggio sarebbe stato sufficiente per accontentare tutti. Onestamente lo speravamo poiché da allora eravamo già in fase di sviluppo del nostro prodotto. Poi, però, gli avvocati di Sony hanno detto che la proprietà intellettuale di Sony si è estesa ai frontalini. Dunque se avessimo continuato a venderli e distribuirli in qualsiasi paese, saremmo finiti in tribunale“, continua l’email.

“Tutto questo è venuto alla luce ieri e ora stiamo annullando e rimborsando tutti gli ordini di faceplate in tutto il mondo. Siamo estremamente delusi da quanto accaduto, ma non abbiamo altra opzione“. Tutti i preordini esistenti ora sono stati annullati.

Non c’è molto tempo per chi ha la fortuna di essersi assicurato un preordine per la PlayStation 5. Sony ha recentemente annunciato le funzionalità di accessibilità della PlayStation 5. Ha confermato che è possibile disattivare il feedback tattile e i trigger adattivi del DualSense.

Fonte immagine copertina: Sito ufficiale PlayStation