COVID-19: Che cos’è la variante Mu?

Tutti i virus cambiano continuamente nel tempo attraverso la mutazione, incluso il SARS-CoV-2, che causa il COVID-19. Una variante di un virus possiede uno o più cambiamenti genetici, noti come mutazioni, che influenzano il suo comportamento, distinguendolo dalle altre varianti.

Molte varianti di SARS-CoV-2 sono circolate in Italia e nel mondo durante la pandemia. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) e l’OMS monitorano regolarmente queste varianti attraverso studi di laboratorio ed epidemiologici e sorveglianza basata sulla sequenza.

In un’intervista con Medical News Today, il dottor William Schaffner, M.D., professore di malattie infettive presso il Vanderbilt University Medical Center, ha spiegato: “La maggior parte delle mutazioni sono innocue, cadono nel dimenticatoio e muoiono. Ma ogni tanto, una di queste mutazioni diventa una variante di interesse, il che significa che stiamo osservando questa variante”.

L’OMS ha identificato la variante Mu come VOI (Variante di interesse) il 30 agosto 2021. Un VOI SARS-CoV-2 contiene marcatori genetici specifici che gli esperti si aspettano di alterare la diagnosi, la trasmissione, la gravità della malattia, la fuga immunitaria o l’efficacia del vaccino. Inoltre, la classificazione come VOI richiede l’evidenza che la variante abbia causato più gruppi di focolai unici o un’aumentata percentuale di casi in più paesi con prevalenza o espansione limitate.

Covid-19, Mu nuova variante SARS-CoV-2: cosa sappiamo finora?

La variante Mu (B.1.621) è nata in Colombia nel gennaio 2021. La data CDC Nowcast che termina la settimana dell’11 settembre 2021, mostra una prevalenza totale dello 0,1% della variante Mu negli Stati Uniti.

L’aggiornamento epidemiologico settimanale dell’OMS, che l’organizzazione ha pubblicato il 31 agosto 2021, ha affermato che alcuni paesi in Europa e Colombia hanno riportato focolai più grandi della variante Mu, con solo pochi casi sporadici che si sono verificati altrove. Sebbene la prevalenza della variante Mu sia attualmente inferiore allo 0,1% a livello globale, è costantemente aumentata in Colombia (39%) ed Ecuador (13%).

Il Dr. Schaffner ha identificato le tre caratteristiche che gli scienziati cercano quando tracciano nuove varianti: “La prima è che è improvvisamente è più contagiosa e se si diffonde più facilmente rispetto alle altre varianti. Lo abbiamo visto accadere, soprattutto con la variante Delta, che qui negli Stati Uniti ha sostanzialmente superato tutte le altre varianti, quindi ora è la più comune”.

Ha continuato: “Il secondo problema, è che porta ad avere una malattia più grave, quindi quando prendi l’infezione, hai maggiori probabilità di ammalarti gravemente? Numero tre: ha una composizione tale da poter eludere o impedire la protezione che stiamo ottenendo dai nostri attuali vaccini?”.

Dati preliminari indicano che la variante Mu può conferire una fuga immunitaria simile alla variante Beta. La fuga immunitaria è la capacità del virus di eludere la protezione immunitaria del corpo o la protezione fornita dai vaccini. Al momento, però, tutte queste informazioni riguardano solo i test effettuati in laboratorio.

Via

Fonte immagine copertina: Pixabay