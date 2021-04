Covid, la Sardegna da zona bianca a boom di contagi in 14 comuni

In meno di un mese la Sardegna è passata dalla zona bianca ad una nuova impennata di contagi Covid: 795 casi in due giorni, mai così tanti dallo scorso Dicembre.

Covid, nuovo boom di contagi in Sardegna

Un mese fa la Sardegna è diventata la prima regione a diventare zona bianca, per la terza settimana di seguito i numeri avevano registrato un Rt a 0.68, meno di 50 casi (per 100.000 abitanti) e ricoveri in calo, soprattutto quelli in terapia intensiva, ma ora si trova a dover fare i conti con l’incremento più alto degli ultimi cinque mesi e con il tasso di positività schizzato a quota 4,8%.

Da inizio pandemia, in Sardegna, i casi complessivamente accertati di positività al Covid-19 salgono a 46.327. Nonostante, prima di Pasqua, fosse in zona arancione, la Sardegna ha dunque 14 comuni in zona rossa: Pula, Sennariolo, Uri, Bultei, Soleminis, Burcei, Villa S. Pietro, Donori, Samugheo, Sindia, Gavoi, Golfo Aranci, Bono e Pozzomaggiore.

Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale emergono 473 nuovi contagi. In totale 1.019.142 tamponi, per un incremento complessivo di 6.629 test rispetto al dato precedente. Si registrano anche due nuovi decessi (1.240 in tutto). Sono, invece, 244 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+8), mentre sono 35 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.752. I guariti sono complessivamente 30.044 (+274), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 12.

La situazione vaccini Covid-19 in Sardegna

Con 8.607 dosi somministrate ieri e oltre 9.200 il 31 marzo, secondo i dati presenti nelle statistiche OpenData del governo, la Sardegna accelera le vaccinazioni.

Al momento, attraverso il portale “Sardegna Salute”, le categorie che possono sottoporsi alla campagna “l’Italia rinasce con un fiore” sono:

i cittadini che hanno più di 80 anni;

il personale docente e non docente (inclusi i supplenti) delle Scuole Statali e Paritarie;

i cittadini nati dal 1942 al 1946 che non hanno alcuna esenzione per patologia, il cui nominativo verrà progressivamente inserito nel portale;

il personale della polizia municipale.