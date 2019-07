Strasburgo, lì 03 luglio 2019 – L’italiano David Sassoli eletto Presidente del Parlamento europeo!

Al termine del secondo scrutinio è arrivata la fumata bianca che premia l’italiano David Sassoli; dunque sarà il candidato dei Socialisti a ricoprire la carica di Presidente del Parlamento europeo. La notizia arriva a Montecitorio dal deputato Dem. Emanuele Fiano, l’Aula accoglie la notizia con un lungo applauso. Matteo Salvini storce il naso.

Gli applausi dell’Aula accolgono l’elezione di David Sassoli annunciata a Montecitorio dal deputato Fiano. Quindi sono stati necessari due turni di scrutinio affinché si giungesse ad una convergenza utile ad eleggere il nuovo Presidente del Parlamento europeo. A conclusione del primo turno era arrivato a 325 preferenze, quindi appena 7 voti in meno della soglia d’elezione fissata a 332 voti favorevoli.

D’estrazione PD, candidato ufficiale dei Socialisti e democratici, nonché sostenuto dal PPE, David Sassoli ha raccolto 345 voti favorevoli.

Tra i partiti italiani:

Matteo Salvini commenta:

“Un parlamentare del Pd, pensate un pò, un ex giornalista della Rai, magari con ancora il contratto della Rai, che fa il presidente del parlamento europeo per la sinistra, per il Pd. Bello, rispettoso degli taliani e degli europei che hanno votato. A presiedere il Parlamento uno di sinistra, magari anche coi voti di qualcuno del centrodestra, anzi sicuramente sì, visti i numeri. Ma della Lega no sicuramente.”

Invece esulta Nicola Zingaretti:

“In questi mesi, in troppi, hanno scommesso sul declino di questo progetto, alimentando divisioni e conflitti che pensavamo essere un triste ricordo della nostra storia. I cittadini hanno dimostrato invece di credere ancora in questo straordinario percorso, l’unico in grado di dare risposte alle sfide globali che abbiamo davanti a noi”.

“Dobbiamo avere la forza di rilanciare il nostro processo di integrazione, cambiando la nostra Unione per renderla capace di rispondere in modo più forte alle esigenze dei nostri cittadini e per dare risposte vere alle loro preoccupazioni, al loro sempre più diffuso senso di smarrimento”.

“Siamo immersi in trasformazioni epocali: disoccupazione giovanile, migrazioni, cambiamenti climatici, rivoluzione digitale, nuovi equilibri mondiali, solo per citarne alcuni, che per essere governate hanno bisogno di nuove idee, del coraggio di saper coniugare grande saggezza e massimo d’audacia”.

“L’Europa ha ancora molto da dire se noi, e voi, sapremo dirlo insieme. Se sapremo mettere le ragioni della lotta politica al servizio dei nostri cittadini, se il Parlamento ascolterà i loro desideri e le loro paure e le loro necessità.