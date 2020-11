Donnarumma vicino al rinnovo con il Milan, tutti i dettagli

Secondo Sky Sport, Gianluigi Donnarumma sarebbe sempre più vicino al rinnovo del proprio contratto con il Milan per altri 3-4 anni. Il portiere rossonero infatti è in scadenza a giugno 2021 e per forza di cose dovrà il suo procuratore Mino Raiola dovrà trovare una soluzione a breve termine.

Donnarumma vicino al rinnovo con il Milan

Nei prossimi giorni secondo l’emittente satellitare, dunque ci sarà un incontro tra Raiola e il club rossonero, con in vista importanti sviluppi per questa situazione. Il vero ostacolo in questo affare sembrerebbero essere infatti le elevate richieste economiche del portiere e del suo agente. Questa potrebbe essere quindi l’occasione giusta per provare a venirsi incontro, con i rossoneri pronti tuttavia ad offrire un contratto di 3-4 anni a cifre piuttosto simili a quelle attualmente percepite.

Basterà per trovare un accordo? Molto probabilmente no, ma almeno per avvicinare ulteriormente le parti sì, vista la fase di stallo vissuta nelle scorse settimane. Il ragazzo dal canto suo è un grande tifoso del Milan sin da ragazzino e vista anche la presenza di suo fratello Antonio in rosa, potrebbe convincersi a rimanere. Nel mese di giugno tra l’altro ci saranno anche gli europei ed anche per questo le parti stanno sempre più accelerando per chiudere questa vicenda.

Il classe ’99 pronto a proseguire la sua avventura

Gianlugi Donnarumma è sempre più vicino dunque a firmare questo rinnovo con il Milan e a legarsi sempre più ai colori rossoneri. Il ragazzo lanciato nel 2015 dall’allora tecnico Sinisa Mihajlovic, è diventato poi nonostante la giovanissima età sempre più un titolare inamovibile. In questa stagione tra l’altro i rossoneri stanno andando molto forte, trovandosi in testa alla classifica e in parte devono sicuramente dire grazie anche alle parate del classe ’99. Stefano Pioli dovrà attendere per scoprire quale sarà il futuro del ragazzo, con la speranza che finisca tutto per il meglio. Il Milan nel frattempo però dovrà concentrarsi sulla difficile sfida di campionato contro il Napoli e nella quale non potranno di certo sbagliare.