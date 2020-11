Domenica sera, alle ore 20:45, grande duello al vertice, c’è la sfida Napoli-Milan. La quarta in classifica contro la prima, Gattuso contro Pioli. Il tecnico dei lombardi non sarà presente causa Covid. Verrà sostituito dal secondo allenatore Bonera.

Un match tra due delle formazioni più in forma di questa prima parte di stagione. I partenopei, dopo aver stentato un po’ all’inizio del torneo, stanno lentamente recuperando. Nelle ultime cinque sfide della Serie A hanno vinto tre incontri e ne hanno persi due.

Il Milan è l’unica squadra imbattuta, assieme al Sassuolo e alla Juventus. Dopo un inizio sensazionale, ha cominciato ad avere le prime battute d’arresto. Due pareggi consecutivi in casa, entrambi spettacolari. Un 3-3 contro la Roma e un 2-2 contro il Verona.

Napoli-Milan è una sfida che richiama alla mente i duelli tra Van Basten e Maradona sul finire degli anni ottanta e l’inizio dei novanta. Sarebbe potuta essere una sfida tra le prime della classe senza la penalizzazione inflitta ai partenopei dopo il match non disputato con la Juventus lo scorso 4 ottobre.

Infortunati e indisponibili del match Napoli-Milan

NAPOLI – Un primo problema per Gattuso riguarda le condizioni di Osimhen. Lussazione alla spalla per lui, quindi è probabile che può averlo solo in panchina.

Assente anche Hysaj, causa del covid che lo ha colpito nei giorni scorsi. Osserverà il periodo di quarantena in Albania da asintomatico.

Migliorate le condizioni di Bakayoko, afflito da uno stato febbrile nei giorni scorsi. Da valutare, invece, le condizioni di Ospina, visto il problema muscolare patito in ritoro con la Colombia.

MILAN – Stefano Pioli dovrà fare a meno di Rafael Leao, unico indisponibile causa lesione al bicipite femorale. Rebic ha recuperato, così come Diaz. Ibrahimovic guiderà come al solito l’attacco dei rossoneri.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Petagna. Allenatore: Gattuso

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Bonera.