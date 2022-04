Dove vedere Inter-Milan, streaming gratis Infinity e diretta tv Canale 5? Derby Coppa Italia

Il match Inter-Milan, valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2021/22, si disputa martedì 19 aprile alle ore 21 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. Si riparte dallo 0-0 dell’andata dello scorso 2 marzo.

Le probabili formazioni di Inter-Milan semifinale Coppa Italia

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli.

Dove vedere Inter-Milan semifinale Coppa Italia, streaming gratis e diretta tv Rai o Mediaset?

Il match Inter-Milan sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Roberto Cravero. L’incontro di San Siro sarà disponibile anche in streaming gratis sulla piattaforma Mediaset Play e sul sito Sportmediaset. Basta registrarsi e accedere tramite pc o mobile.