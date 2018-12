ROMA – Enrico Brignano debutta con “Innamorato perso” – Dopo l’anteprima andata in scena il 21 dicembre dal Pala Paternesi di Foligno, il nuovo one-man-show del “Biglietto d’Oro” Enrico Brignano “Innamorato Perso”, prodotto da Max Produzioni in collaborazione con Vivo Concerti, è pronto al grande debutto fissato per venerdì 28 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.

Enrico Brignano debutta con “Innamorato perso”: 6 date a Roma compreso il Capodanno

Ben 6 le date in programma nella Capitale: dal 28 al 31 dicembre e 4 e 5 gennaio. Dunque, l’attore romano festeggerà il Capodanno nella sua amata città. I biglietti sono già disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e prevendite abituali.

Il tour toccherà poi tutto il resto dell’Italia: sono raddoppiati gli appuntamenti al Mediolanum Forum di Assago (alla serata del 17 gennaio si è aggiunta quella del 18) e al Nelson Mandela Forum di Firenze (in scena il 28 gennaio e anche il 29 gennaio). Subito dopo, Enrico Brignano porterà il suo spettacolo a:

Torino (23 gennaio al Pala Alpitour)

Bologna-Casalecchio di Reno (2 febbraio all’Unipol Arena)

Perugia (14 febbraio al PalaEvangelisti)

Brescia (16 e 17 febbraio al Gran Teatro Morato)

Padova (dall’8 al 10 marzo al Gran Teatro Geox)

Rimini (20 marzo al Rds Stadium)

Ancona (23 marzo al PalaPrometeo)

Napoli (26 marzo al PalaPartenope)

Montecatini Terme (31 marzo al Teatro Verdi)

Reggio Calabria (9 aprile al PalaCalafiore)

Acireale (13 aprile al Pal’Art Hotel)

Bari (18 aprile al PalaFlorio)

Enrico Brignano debutta con “Innamorato perso”: la scheda dello spettacolo

C’è qualcosa di più bello di essere innamorato? Di sentire quell’emozione crescere dentro di sé, con le mani che sudano, le ginocchia che tremano, la salivazione azzerata e la lingua felpata… tutti sintomi che indicano l’innamoramento. O la malaria. Dal momento che il medico ha escluso qualsiasi malattia, è apparso evidente che Enrico Brignano fosse in preda a un folle innamoramento. Che è totale, a 360 gradi: innamorato della sua bambina, dell’esistenza, del suo lavoro, della sua donna, del mondo, di tutto e di più.

E oggi parlare d’amore in tempi di haters, di odio social, di polemiche, di baruffe politiche e di disastri ambientali, è davvero rivoluzionario. Enrico Brignano è un innamorato perso con la testa tra le nuvole, ma i piedi per terra; trascorre oltre due ore insieme al suo pubblico, con un corpo di ballo scatenato, al ritmo di musiche originali, circondato da scene fatte di schermi su cui luci e immagini prendono forma. Più che uno spettacolo, un’esperienza indimenticabile. Ridere non è mai stato così emozionante.

“Innamorato Perso” è uno spettacolo scritto da Enrico Brignano, Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo e Luciano Federico. Sul palco anche Flora Canto, Pasquale Bertucci, Michele Marra. Musiche di Andrea Perrozzi.