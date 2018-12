Franco B in mostra a Milano con Lost boys e altre storie. Rassegna visitabile negli spazi di Nonostante Marras fino al 31 gennaio 2019

Inaugurata ieri l’espsizioni che vede Franco B in mostra a Milano, a cura di Francesca Alfano Miglietti. Con Ragazzi perduti (2018).

Inseime a essa, circa un centinaio di statuine in ceramica colorate di varie dimensioni e forme della serie Ongoing series of ceramic works, elaborati dall’artista, noto soprattutto per la sua attività di performer pioneristico.

Ancora una volta nella poetica dell’artista diventa centrale il corpo, come strumento per esplorare i temi dell’individualità, della politica, della resistenza, della sofferenza e soprattutto della vulnerabilità umana.

Come afferma la curatrice Francesca Alfano Miglietti:

ognuna di queste piccole sculture di Franko è come un taglio del caos: un faccia a faccia che ci costringe a sentirci noi stessi fragili e custodi della fragilità di queste sue ultime sculture. La vita e il lavoro di Franko B si situano infatti tra isolamento e seduzione, benevolenza e confronto, sofferenza ed erotismo, punk e poesia, spaziando dal disegno all’illustrazione, dalla scultura al ricamo, all’atto performativo.

Franko B, nato a Milano nel 1960, si trasferisce a Londra nel 1979, e studia Belle Arti al Camberwell College of Arts dal 1986 al 1987, al Chelsea College of Art dal 1987 al 1990 e al Byam Shaw School of Art dal 1990 al 1991

Si integra sin da subito nella scena anarco-punk di Londra, esibendosi nei night club.

Le sue opere sin dagli esordi suscitano interesse a livello internazionale, tanto da essere ospitate in numerose istituzioni in tutto il mondo, tra cui:

la Tate Modern, la Tate Britain,

la Tate Liverpool,

la ICA, il Palais des Beaux-Arts in Belgio,

l’Ex Teresa a Città del Messico,

il PAC di Milano,

la RU ARTS di Mosca.

Le sue opere sono inoltre presenti in prestigiose istituzioni private e pubbliche, tra cui la collezione permanente della Tate Modern e del V&A Museum e la collezione permanente della città di Milano.

Sul suo lavoro sono state pubblicate tre monografie, la più recente delle quali è I Still Love.

Attualmente è professore di Scultura all’Accademia di Belle Arti di Torino. Franko B è conosciuto per le sue lunghe e provocatorie performance, in cui si concentra sulla vulnerabilità dell’uomo attraverso lo spargimento del proprio sangue.

Attraverso questa tecnica, ha più volte risposto a questioni come l’oppressione, il dogmatismo, l’abuso e l’esibizione di sé stesso. Si ringrazia Moreno Zani per la preziosa collaborazione.

Alcune informazioni sulla mostra:

Sede: Nonostante Marras via Cola di Rienzo 8, 20144 Milano

Ingresso: gratuito

Orari: da lunedì a sabato, 10-19; domenica 12-19.