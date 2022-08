Friselle con pomodoro e alici: la ricetta pugliese veloce e gustosa

Friselle con pomodorini e alici sono un piatto tipico della Regione Puglia. Un bellissimo territorio adagiato sul mare Adriatico e Ionico ricco di sapori e storia. Paesaggi e borghi che ci riportano alla Magna Grecia e ai suoi prodotti come l’olio, i pomodori e i prodotti del mare. In Puglia è tipica anche la produzione di biscotti, taralli anche le classiche “frise”. Un piatto contadino, semplice che si mangiava soprattutto nei campi, nelle pause pranzo o a mare sulle barche dei pescatori. Un cibo ideale che si sposa con il mare e la terra. Ideale per creare un ottimo antipasto o un primo veloce , soprattutto nelle giornate estive.

Friselle con pomodori e alici: ingredienti e preparazione

Per preparare la nostra frisella per 4 persone ci impiegheremo solo 15 minuti. Gli ingredienti per la sua preparazione sono : 4 Frise, Olio extravergine 30 g, Sale 3 gr, Aglio , Peperoncino, Pomodorini ciliegio, Basilico, Alici, Origano e Pepe Nero. Per prima cosa inumidire le frise in acqua fredda. Metterle in un piatto e nel frattempo lavare i pomodorini e tagliarli in piccoli pezzi. Versare i pomodorini in una ciotola insieme al sale, origano e olio. Tagliare poi le alici a pezzetti piccoli. Unire le alici poi all’insalatina e condire tutto con il basilico e un aglio precedentemente schiacciato. Mescolare e amalgamare il tutto con l’uso delle mani. Con un cucchiaio mettere il condimento su tutta la frisa e stendere le alici. Se si gradisce, si puo aggiungere del peperoncino tagliato a listarelle e privato dei suoi semini. Con un piatto veloce e fresco, possiamo ora portare i sapori pugliesi a tavola. Buon appetito!