Fuga d’amore a San Valentino? 10 campeggi da sogno

Pianifica una fuga d’amore a San Valentino con i nostri consigli sui 10 campeggi da sogno

Milano, 08 Febbraio 2019 – Il 14 Febbraio vivi un’esperienza indimenticabile, realizza una fuga d’amore a San Valentino scegliendo tra le nostre 10 mete.🚙👩‍❤️‍👨

Il giorno più romantico dell’anno sta per arrivare e Webmagazine24 desidera aiutare i lettori a trovare la giusta meta. Diamo uno sguardo in Europa e, naturalmente, anche in Italia per chi non vuole andare troppo lontano.

Pitchup.com è la piattaforma di instant booking per campeggi da vivere sia in Italia sia nel resto dei Paesi europei, anche a San Valentino. Del resto, non a caso, col trascorrere degli anni sono aumentate le aree dedicate per trascorrere al meglio questa esperienza. Dunque, per l’occasione del 14 Febbraio il sito propone 10 campeggi europei ottimi per trascorrere una giornata all’insegna dell’amore. Inoltre la soluzione campeggio rappresenta un ottimo compromesso tra divertimento, romanticismo e risparmio.

Fuga d’amore a San Valentino: ecco i 10 campeggi da sogno

Scorriamo le varie opportunità evidenziate da Pitchup.com che consentono di organizzare una fuga d’amore a San Valentino, con un occhio anche al budget.

Fuga d’amore a San Valentino in Francia, Bulle d’R

Situata nella cornice del Parco Naturale Regionale del Périgord-Limousin, è una meta consigliate per gli appassionati di stargazing; infatti, alloggiando nelle cupole geodetiche si può osservare il cielo stellato abbracciati alla persona amata. Ogni cupola dispone della sua terrazza privata con vasca idromassaggio; inoltre, è possibile richiedere la cena e la colazione direttamente in alloggio. Questa collocazione offre diversi percorsi escursionistici e ciclabili.

Fuga d’amore a San Valentino in Scozia, Loch Tay Highland Lodges

Rappresenta il glamping d’eccellenza; dunque, questa soluzione consente di scegliere tra wigwam, pod e cupole geodetiche. Indipendentemente dalla scelta, tutti gli alloggi hanno un idromassaggio e consentono una suggestiva vista sulle Higlands centrali. È possibile godere della vicinanza di paesaggi maestosi, splendide montagne, fiumi e laghi. Inoltre, ad un’ora di viaggio si trovano Glasgow, Edimburgo e Stirling.

Fuga d’amore a San Valentino in Irlanda, Portsalon Luxury Camping

Nel nord della contea di Donegal è possibile regalarsi un’esperienza in una yurta. Gli alloggi beneficiano di viste panoramiche che consentono di svegliarsi e guardare il mare. Si ha a disposizione anche un giardino privato, mentre all’interno si dispone di un letto king size ed una caratteristica stufa a legna.

Fuga d’amore a San Valentino in Slovenia, Green Resort

La posizione è amena quindi questa scelta è suggerita a chi vuole fuggire dalla città. Si può considerare un vero e proprio “resort verde” che sorge vicino Radlje ob Dravi. Ha ottenuto il riconoscimento Slovenia Green Silver grazie alle caratteristiche tipiche di una location eco-compatibile. La vista panoramica spazia tra le montagne, foreste e fiumi; quindi, è una scelta che consente suggestive escursioni a piedi od in bicicletta. I romantici bungalow sono un richiamo per gli innamorati.

Fuga d’amore a San Valentino in Slovenia, Hija Glamping Lake Bloke

Qui la parola orsacchiotto non rappresenta solo un appellativo romantico, ma identifica i morbidi e forti animali che è possibile incontrare; infatti, a 20 minuti da questo campeggio si trova il parco di Loški Potok che consente di vedere da vicino gli orsi bruni. Qui è possibile sistemarsi in graziosi pod in legno che danno l’idea di trovarsi in una fiaba.

Fuga d’amore a San Valentino in Slovenia, Panorama Glamping Visole

Situata sulla cima di una collina nella regione di Podravje, in Slovenia offre viste sulla valle sottostante e sulle montagne in lontananza. Il campeggio confina con la riserva forestale del Pohorje; inoltre, sono numerose sorgenti termali, tra cui quella sotto le colline Stražnik a Rimske Toplice. Si può alloggiare in graziosi pod dotati di idromassaggio.

Fuga d’amore a San Valentino in Inghilterra, Rosecliston Park

Sorge in Cornovaglia, questo campeggio dog friendly consigliato per gli innamorati che non vogliono rinunziare all’amico a 4 zampe. Situato a poca distanza dalle spiagge della costa settentrionale della Cornovaglia; inoltre, si trova a 10 minuti in auto dalle famose spiagge di surf Fistral e Watergate Bay. Qui il campeggio si vive in tenda dotata di tutti i confort.

Fuga d’amore a San Valentino in Inghilterra, Canvas and Coast at Incledon Farm

È il paradiso per gli appassionati di surf, situato a cinque minuti di auto dalle suggestive spiagge di Woolacombe, Croyde e Putsborough; inoltre, nei pressi si trova il Museum of British Surfing a Braunton. Momenti romantici vissuti anche grazie al campeggio che offre la preparazione di speciali cesti da picnic. Si alloggia in tende campana immerse nella natura senza rinunziare alle comodità di una camera d’albergo.

Fuga d’amore a San Valentino in Italia, The Lazy Olive Glamping

Campeggio posizionato nella splendida campagna toscana vicino a Trequada. Vigneti e tenute di ulivi danno la sensazione di trovarsi in un set. Questa scelta coniuga romanticismo ed eco-sostenibilità; infatti, è possibile alloggiare in tende a campana posizionate in un uliveto biologico con una vista sui vigneti toscani. Inoltre, il campeggio è posizionato vicino al famoso borgo medievale di Pienza. È possibile scorgere fagiani, volpi, puzzole, istrici, tassi, cinghiali e cervi. Gli ospiti hanno accesso a un orto con verdure organiche.

Fuga d’amore a San Valentino in Portogallo, Slowlife Glamping

Sito sulla costa del quartiere Setúbal dista a circa un’ora di auto da Lisbona ed è vicinissimo al Parco naturale dell’Arrábida. Questo campeggio rappresenta uno spazio in armonia con l’ambiente circostante, tra le verdi colline e il mare blu abbagliante. Qui, dove la parola d’ordine è eco-sostenibilità, si alloggia in suggestivi Pod Hobbit che trasportano gli ospiti in un romanzo fantasy.

Fuga d’amore a San Valentino e Pitchup.com

Pitchup.com consente di prenotare in oltre 50 paesi con circa 3.000 strutture partner e 18 milioni di visite annue. Una vetrina tradotta in 16 lingue per aumentare le prenotazioni che consente anche di consultare le recensioni e controllare la disponibilità in tempo reale. Ai gestori di campeggio mette a disposizione una extranet di facile utilizzo. Pitchup.com è stata riconosciuta dal Financial Times come una delle “FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies” nel 2018.