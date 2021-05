Giornata nazionale dimore storiche d’Italia, viaggio nella storia

La Giornata nazionale dimore storiche punta specialmente dalle nuove generazioni che non conoscono ancora storia e paesaggi inesplorati dal valore storico, culturale, sociale ed economico.

La Giornata Nazionale ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane), che si celebra il 23 maggio, è infatti un’opportunità di rinascita per tutte le dimore storiche; esse rappresentano il più grande “museo italiano” con le sale affrescate, le torri merlate, le cappelle e i giardini coloratissimi.

Riapriranno dunque al pubblico castelli, rocche, palazzi, ville e borghi da esplorare ed amare, in sicurezza; riuscendo così a visitare luoghi suggestivi che ci raccontano antiche leggende di quei territori.

Dopo oltre un anno di chiusure legate dall’emergenza sanitaria, un soggiorno esperenziale potrebbe ridare impulso al turismo “slow” di prossimità; nonchè la riscoperta delle nostre ricchezze storiche, enogastronomiche, artigianali e paesaggistiche che tutto il mondo ci invidia.

L’Italia ha un patrimonio artistico e culturale notevole, e luoghi davvero unici non solo per la loro bellezza, ma anche per le affascinanti storie di cui sono i protagonisti.

Il turismo di prossimità potrebbe essere la prima leva da sfruttare per il rilancio del paese, ma servono azioni concrete ed investimenti.