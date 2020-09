ROMA – Giuseppe Conte sarà in Abruzzo il prossimo 23 ottobre. Lo ha fatto sapere il sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi. Queste le dichiarazioni del senatore del Movimento 5 Stelle:

“Con immenso piacere annuncio la visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Abruzzo. Voglio ringraziare di cuore il presidente per aver deciso di inserire questo appuntamento nella sua agenda, nonostante sia sempre fitta di impegni pressanti, soprattutto in un periodo così complesso per il nostro Paese”.

Giuseppe Conte in Abruzzo

Il viaggio del Presidente del consiglio toccherà diversi punti della regione. Sarà senza dubbio un momento importante. La visita, sottolinea Castaldi, “rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione che il nostro Governo ha sempre avuto per l’Abruzzo e le sue problematiche”. Ma, soprattutto, la visita di Conte costituirà anche un momento prezioso per fare il punto della situazione sul Cratere e sulla ricostruzione post sisma.

Non solo. Il premier, nel suo “tour” abruzzese, sarà presente anche a Vasto: nello specifico, Conte effettuerà una visita al Porto di Vasto, dove potrebbe realizzarsi un importante progetto della Snam nell’ambito della Strategia Nazionale per lo sviluppo dell’idrogeno verde. Tale progetto farebbe della città chietina uno dei primi porti in Italia a decarbonizzare tramite idrogeno con l’elettrificazione delle banchine del porto, utilizzando la tecnologia Fuel Cells (“Porti Verdi”). Ulteriori dettagli sulle varie tappe di Conte in Abruzzo verranno comunque forniti nei prossimi giorni. Il sottosegretario di Stato Castaldi conclude poi con queste parole:

“Come unico abruzzese a far parte del Governo, sarà un vero piacere accogliere il Presidente, insieme ai parlamentari del Territorio, ed utilizzare il suo prezioso tempo per discutere delle istanze che giungono dalla nostra Regione e dal territorio del Vastese”.