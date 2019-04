Gli X-Men non torneranno tanto presto al cinema

Gli X-Men dovranno attendere ancora prima di tornare nel mondo Marvel. Da quando la Disney ha acquisito la Fox, i Marvel Studios possono disporre dei personaggi appartenuti allo studio. Ma per il gruppo di supereroi dei fumetti, non è ancora giunto il momento.

Le dichiarazioni di Kevin Feige sugli X-Men

Parola di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, oltre che produttore cinematografico. Durante le interviste rilasciate nella fase promozionale di “Avengers: Endgame”, nelle sale il 24 aprile, ha parlato anche dei piani futuri della Marvel.

A proposito degli X-Men ha dichiarato in un’intervista recente: “Passerà un po’, è tutto appena cominciato e il progetto di 5 anni a cui stiamo lavorando è così da prima di tutte le nuove decisioni. Perciò davvero, per il momento non è tanto una questione di quando e dove [gli X-Men appariranno], quanto di sollievo per il fatto che è bello che siano a casa, che siano tornati tutti. Ma passerà davvero molto tempo”.

Feige a proposito del piano quinquennale in corso ha anche detto: “La programmazione che abbiamo ideato per i prossimi cinque anni non è da paragonare con nessun altra cosa che abbiamo fatto in precedenza. Sono due cose molto diverse e spero anche che si percepiscano in modo differente”.

Personaggi e progetti futuri

Come prevedibile, il futuro dei mutanti sullo schermo, è dettato dai piani a lungo termine di Feige. Progetti che riguardano l’uscita dei singoli film e l’intreccio di storie e personaggi che si viene a creare ogni volta. Per il momento, sappiamo che in cantiere c’è il film su Vedova Nera (con Scarlett Johansson), che arriverà nelle sale nel 2020.

Da quando si è concretizzata la fusione tra Fox e Disney, i Marvel Studios avevano già dei progetti chiari, prima ancora di acquisire i soggetti. Lo studio è tornato in possesso di tantissimi personaggi che ruotano attorni alle figure degli X-Men. In aggiunta ora però la Marvel ha ottenuto anche i diritti televisivi e cinematografici dei Fantastici Quattro.