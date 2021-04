Highlights Cagliari-Parma: immagini dei gol e delle azioni salienti

Highlights Cagliari-Parma

La gara della Sardegna Arena del saturday night, rappresentava un vero crocevia, per quello che è il cammino e la lotta salvezza. I rossoblu padroni di casa, in particolar modo, si giocavano le residue speranze, di rimanere attaccati al treno-salvezza. Un pareggio era senza dubbio il risultato meno gradito ad entrambe. Inutile ai fini della classifica. La vittoria per i padroni di casa, invece avrebbe rappresentato una boccata d’ossigeno, per cercare di continuare a sperare in una rincorsa salvezza, comunque complicata. Il tecnico Semplici ha schierato una squadra equilibrata, ma con il chiaro intento di attaccare e provare a scardinare la retroguardia avversaria.

Highlights Cagliari-Parma, il primo tempo

La gara è iniziata con un tema tattico ben preciso. Il Cagliari prova ad attaccare, ma al minuto 5 prende subito il gol. Calcio d’angolo, respinta della difesa, palla sul piede di Pezzella che al volo di sinistro infila Vicario sul suo palo di destra. Il Cagliari prova a reagire con qualche buona azione, ma i tiri vanno fuori dallo specchio della porta. Al minuto 31 arriva anche il gol del 2a0. Lo mette a segno Kucka dopo uno svarione della difesa. Al minuto 39 cross di Carboni e gol di testa di Pavoletti, dopo una bella elevazione. Il Cagliari prova ad attaccare, ma non riesce a segnare.

Il secondo tempo e considerazioni finali

La seconda frazione di gioco inizia con il Cagliari all’attacco. Al 59esimo gran gol da fuori di Man. Per il Parma tre tiri e tre gol, a dimostrazione della stagione anche sfortunata dei rossoblù. Il Cagliari prova a ripartire e trova il gol del 2-3 con una bella iniziativa di Marin, uno dei migliori in campo. Dopo tanti batti e ribatti, al minuto 91 arriva il pareggio, con un gol splendido di Gaston Pereiro, che indovina un mancino a rientrare davvero molto bello. Al minuto 94, cross in mezzo e gol di Cerri con un bel colpo di testa. Vittoria storica.