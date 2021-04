Al via il Salone di Shanghai 2021, tutto è pronto nella città cinese

Al via il Salone di Shanghai 2021, tutto è pronto. La 19^ edizione della manifestazione dedicata al mondo delle automobili sta per iniziare

Lunedì 19 infatti prende il via il Salone di Shanghai 2021 per durare fino al prossimo 28 aprile; un evento unico in quanto sarà il primo tra i più grandi saloni dedicati ai motori a svolgersi normalmente durante la pandemia.

Secondo gli organizzatori, sono dunque mille le imprese provenienti da tutto il mondo ad essersi registrate per partecipare all’evento.

Stando al programma inoltre, le giornate del 19 e del 20 aprile saranno dedicate ai media; mentre il periodo dal 21 al 23 aprile sarà riservato ai professionisti del settore. Il salone sarà aperto al pubblico dal 24 al 28 aprile.

Un momento di incontro e conoscenza dei nuovi modelli che sa di storia; la prima edizione infatti si è tenuta nel 1985.

Il Salone di Shanghai è stato altresì il primo salone dell’auto cinese approvato dall’UFI (Union des Foires Internationales), l’associazione che raggruppa gli organizzatori dell’industria fieristica. Si svolge presso lo Shanghai New International Expo Center.

Non solo automobili, ma oggi a Mugello si festeggiano i 100 anni della Moto Guzzi

Un mito senza se e senza ma che dunque celebra un compleanno di tutto rispetto, come non celebrarlo a dovere.

Oggi quindi, nel primo pomeriggio, nell’intervallo fra le gare del Campionato italiano velocità (Civ), si celebrerà sulla pista toscana una parte della storia del motociclismo “Made in Italy”.

Prevista cioè una parata di moto d’epoca alla quale dovrebbe partecipare anche l’ex pilota parmense Vittoriano Guareschi il quale ha deciso di lavorare come meccanico nell’officina della concessionaria Guzzi di famiglia.

Il responsabile Fmi per il Civ, Simone Folgori a sua volta commenta:

Questo è un anno importante per entrambi e Moto Guzzi inizia qui una serie di eventi per celebrare questo anniversario. Purtroppo mancherà il pubblico per assistere a questo spettacolo, ma questa è solo un’anteprima di qualcosa che faremo anche nei prossimi round del Civ.

Ricordiamo infine che la gloriosa casa motociclistica fondata il 15 marzo 1921 da Carlo Guzzi e Giorgio Parodi, oggi facente parte del gruppo Piaggio.

