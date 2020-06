Le spedizioni globali di smartphone di Huawei potrebbero essere diminuite dopo il divieto degli Stati Uniti. Ma con sorpresa di tutti, la società è riuscita a raggiungere un’impresa che era considerata impossibile con il divieto in vigore. Huawei supera Samsung e diventa il più grande produttore di smartphone al mondo. I dati li ha forniti la Counterpoint Research. Neil Shah, vicepresidente della ricerca presso Counterpoint, ha confermato in una mail che Huawei ha raggiunto la leadership con una quota di mercato del 19% per un breve periodo di tempo.

Il successo di Huawei potrebbe derivare principalmente dal mercato asiatico. Nello specifico, i consumatori patriottici avrebbero acquistato più smartphone Huawei nel momento in cui il governo americano ha imposto il divieto di collaborazione. In Cina, negli ultimi trimestri l’azienda ha ottenuto risultati eccezionali. D’altra parte, il blocco di aprile, forzato dalla pandemia, ha gravemente influenzato le vendite di Samsung in mercati come India, Stati Uniti, America Latina e buona parte d’Europa.

Huawei supera Samsung ed è primo produttore al mondo

A causa di rigidi blocchi, alcuni paesi hanno assistito a una domanda quasi nulla per gli smartphone. Tuttavia, l’economia cinese ha iniziato a riprendersi entro marzo 2020. Questo significava che il più importante mercato degli smartphone di Huawei, ovvero la Cina, era già pronta a far ripartire l’economia. La quota di mercato di Huawei sta salendo in Cina, ma sta scendendo in altri paesi. Il motivo riguarda principalmente la mancanza di nuovi smartphone e dei famosi servizi di Google.

Questo record, potrebbe non continuare nei prossimi mesi, perché l’economia mondiale ha iniziato a riprendersi dopo la pandemia e i vari lockdown. Questo significa che Samsung potrebbe ricominciare ad effettuare spedizioni a ritmi migliori, e dunque recuperare il terreno perso. Vedremo nei prossimi trimestri come andrà a finire e se Huawei troverà la contromossa per balzare al comando.

Fonte immagine copertina: Hardware Upgrade