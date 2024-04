FERRARA – La 34^ edizione di “Valli e Nebbie”, evento fiore all’occhiello del Club Officina Ferrarese, ha inaugurato la quarta stagione di ASI Circuito Tricolore, iniziativa dell’Automotoclub Storico Italiano patrocinata dai Ministeri della Cultura e dei Trasporti, ANCI, Città dei Motori, Stati Generali del Patrimonio Italiano e FIVA che si sviluppa in un calendario di 18 appuntamenti finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione dei territori attraverso il motorismo storico dinamico. I colori della passione – e di una primavera sbocciata all’improvviso – uniti al rombo della storia del motorismo sono tornati tra gli scorci più suggestivi di Ferrara nella kermesse che si è svolta da venerdì 5 a domenica 7 aprile.

Il programma, come di consueto, ha coniugato passione per il motorismo, valorizzazione delle tipicità ferraresi e cultura in senso stretto. Tanto che, dopo le verifiche tecniche di venerdì pomeriggio in piazza Castello, i quasi cento equipaggi presenti sono stati accompagnati in visita guidata alla mostra di Escher a Palazzo dei Diamanti. L’indomani, il percorso della prima tappa ha portato la lunga carovana di auto storiche a Masi Torelli e Migliarino, per poi addentrarsi nell’itinerario delle Valli di Comacchio e raggiungere il Lido degli Estensi e Comacchio, la “piccola Venezia”. Il ritorno a Ferrara, dopo circa 130 chilometri tra terra e acqua, è avvenuto attraversando Lagosanto, Fiscaglia e la metafisica Tresigallo.

Il “Valli e Nebbie” ha aperto le danze di ASI Circuito Tricolore

La seconda tappa di domenica 7 aprile ha visto il passaggio nell’affascinante piazza Ariostea, con la disputa di alcune prove di precisione allestite sull’ovale che ospita il tradizionale Palio di Ferrara. Poi rotta verso Bondeno per la visita all’idrovoro delle Pilastresi. Delizia Estense della Diamantina per il controllo timbro e infine la sfilata delle auto a Ferrara in piazza Trento Trieste tra due ali di folla e sotto un sole caldo e luminoso. Il parterre delle auto al via non ha deluso le aspettative, con esemplari costruiti tra il 1925 e gli anni ’70, confermando il “Valli e Nebbie” tra gli appuntamenti di maggior rilievo della primavera ferrarese attirando appassionati e pubblico.

Al termine delle 17 prove di abilità affrontate nelle due giornate sono saliti sul podio Andrea Camosci e Alice Casellato su Austin Healey Sprite del 1959, Alessandro Virzì e Valentino Poddi su Austin Healey Sprite del 1960 e Christian Roncolato e Ines Hustik su Lancia Fulvia Coupé del 1965. Migliore “dama” al volante Federica Ameglio su Triumph TR3 del 1959 e miglior “young driver” Manuel Roncolato su Austin Healey MK III del 1965. ASI Circuito Tricolore torna a fine aprile con una imperdibile tripletta di grandi eventi: la Rievocazione del Gran Premio di Bari, a cura del locale Old Cars Club, la Coppa Toscana tra Firenze e Siena, con l’entusiasmo del Club Auto Moto d’Epoca Toscano, e Il Primavera di Augusto Farneti, primo evento della stagione dedicato alle moto storiche e organizzato dallo Sport Club Il Velocifero di Rimini.