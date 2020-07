Immobile potrebbe lasciare la Lazio

Due soli gol, di cui uno su rigore, in sette gare da quando la Serie A è ripartita. Numeri che non appartengono certo a un bomber di razza come Ciro Immobile il cui calo, inevitabilmente, ha influito sul momento difficile della Lazio. Tutti questi fattori insieme fanno sì che il futuro del numero 17 biancoceleste possa subire qualche cambiamento inatteso fino a poche settimane fa. I betting analyst di vedono sempre la Lazio nel destino dell’attaccante della Nazionale con una quota di 1,25. Immobile potrebbe lasciare la Lazio per approdare in Premier League, nel ricco Newcastle.

Sirene inglesi

Il pericolo maggiore per la formazione capitolina arriva dalla Premier: il Newcastle, recentemente passato nelle mani del principe saudita Mohammed Bin Salman, vorrebbe presentarsi con un nome altisonante ai suoi nuovi tifosi che sognano, dopo anni di anonimato un nuovo bomber dopo l’addio dell’idolo locale Alan Shearer. Il passaggio di Immobile ai Magpies si può giocare a 7,50. In Italia è il Napoli la formazione più temibile: vedere l’attuale capocannoniere del campionato con la maglia dei partenopei pagherebbe 9 volte la posta.

Il futuro della Lazio

Ovviamente, la decisione più probabile è che Immobile decida di restare, per giocare la prossima Champions League con la maglia della Lazio. La società infatti, si sta iniziando a muovere sul mercato, per assicurarsi l’arrivo di almeno un altro attaccante di razza. Per Immobile, si tratterebbe del terzo rinnovo, l’ennesimo attestato di stima per un centravanti che ha dimostrato di avere un certo feeling col gol: “Nuovo perché da quando è arrivato in biancoceleste ha già firmato tre contratti. Il primo, nel 2016, al suo arrivo alla Lazio, a cui hanno fatto seguito due rinnovi: uno nel 2017, il secondo nel 2018. Adesso potrebbe arrivarne un altro. L’attuale accordo scade nel 2023, si pensa di prolungarlo di un paio di anni in modo di procrastinare la scadenza al 2025, quando Ciro avrà 35 anni”.

fonte immagine: https://it.m.wikipedia.org/