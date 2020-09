Per la Lazio spunta Callejon ma prima bisogna vendere

C’è un’idea di mercato in casa Lazio che sta prendendo forma piano piano e porta al nome di José Maria Callejon. La società ha sempre smentito di avere un piano B per sostituire David Silva, eppure dalle parti di Formello si va alla ricerca di un giocatore di qualità che possa ricoprire più ruoli, dal centrocampo all’attacco. L’ex Napoli è svincolato, ha offerte dalla Spagna, il ds Tare guarda con attenzione. La Lazio è ancora alla ricerca di un colpo altisonante per affrontare al meglio la Champions League, ma il mercato finora non ha regalato grandi nomi. Se partirà Caicedo, allora potrebbe arrivare Callejon, svincolatosi dal napoli. Per la Lazio spunta Callejon ma prima bisogna vendere. Fondamentale sarà la cessione di Caicedo per poter consentire a T

L’affare

Un contatto tra le parti ci sarebbe stato. Lotito fiuta il colpo: Callejon è un affare a parametro zero. Il patron avrebbe così il rimanente budget di mercato da destinare solo e soltanto al difensore. Ma prima dell’affondo (lo spagnolo è gestito dallo stesso manager di Reina), la Lazio ha bisogno di vendere Caicedo. Il Panterone accetta solo l’Al Gharafa, società del Qatar. Ha l’accordo, manca però l’intesa tra i club. La situazione potrebbe sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato. La speranza per Claudio Lotito, è di trovare l’accordo per liberare lo slot da destinare al giocatore ex Napoli. Sistemato l’attacco si potrà pensare al difensore richiesto a gran voce da Simone Inzaghi, anche se il ritorno di Hoedt inizia a prendere piede. Il giocatore era stato ceduto al Southampton tre anni fa, per la cifra di 18 milioni di euro.

Secondo Radio Kiss Kiss, la Lazio avrebbe già offerto a Callejon un contratto triennale. Ora bisognerà aspettare e valutare le intenzioni.

fonte immagine: napolicalcio.net