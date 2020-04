Mentre la Lazio, nonostante il campionato di Serie A sia fermo, si sta impegnando sul calciomercato in entrata, Wallace dovrà decidere insieme alla sua attuale società, la Lazio, il suo futuro. Al momento infatti, l’unica cosa certa, è che Wallace andrà via dalla Lazio, visto che potrebbe non essere riscattato dal Braga. Quale sarà il futuro del giocatore? Rimarrà in biancoceleste o andrà via?

Wallace andrà via

Fortuna Wallace, difensore brasiliano di proprietà della Lazio, è attualmente in prestito al Braga, squadra del campionato portoghese, dove ha fatto registrare ben sedici presenze. Gettoni che però non hanno convinto la società a investire sul riscatto del giocatore, che a fine stagione, salvo nuovi colpi di scena, farà ritorno a Roma, e quindi alla Lazio. Come ricordato da “Il Corriere dello Sport” il contratto del difensore brasiliano scadrà l’anno prossimo, nel 2021 appunto. La società capitolina non ha alcuna intenzione di cederlo a parametro zero. L’obiettivo del dirigente sportivo Igli Tare è quindi quello di trovare un acquirente per il giocatore, nella prossima fase di calciomercato. Al momento infatti, il giocatore non rientrerebbe nei piani di Simone Inzaghi, che in vista della partecipazione alla prossima Uefa Champions League, avrebbe chiesto alla società di rafforzare il reparto difensivo.

Le possibili mete

Tra le possibili mete del giocatore, ci sarebbe sopratutto il Brasile: l’unico club italiano che avrebbe infatti messo gli occhi sul difensore è infatti l’Hellas Verona. Il giocatore potrebbe in quel caso diventare una buona pedina per portare in biancoceleste il difensore dell’Hellas Verona Kumbulla. La società veronese però, sembrerebbe non essere disposta a scendere di prezzo per cedere il cartellino del giocatore. Insomma, per avere ulteriori notizie, bisognerà attendere la fine della stagione. Solo allora potremo conoscere il futuro di Wallace alla Lazio. Con la maglia dei biancocelesti ha collezionato 66 presenze.

fonte immagine: https://www.laziostory.it/