Italia U20 è in semifinale al Mondiale e può sognare

L’Italia U20 è in semifinale: Battuto il Mali ai quarti per 4-2

L’Italia U20 è in semifinale! Grazie alla vittoria di ieri contro la squadra africana, la Nazionale di Nicolato vola al prossimo turno dove affronterà la forte Ucraina.

Un autogol, una espulsione ed un grande impiego del Var: tutto questo è successo nel match che ha visto nuovamente protagonista il giovane talento dell’Inter, Andrea Pinamonti.

Sorprese e giovani talenti, cosa rimarrà di questo Mondiale U20?

E’ il Mondiale delle sorprese. Squadre come Portogallo, Francia, Argentina già eliminate ed altre come Mali, Senegal, Corea del Sud ancora in gioco.

Ma non solo: in questo torneo sono tanti gli azzurrini che si stanno mettendo in mostra. Tra questi sicuramente c’è Andrea Pinamonti. L’attaccante dell’Inter (questa stagione in prestito al Frosinone, dove ha totalizzato ben 5 reti) è arrivato a quota 4 gol in questo Mondiale, frutto anche della doppietta di ieri.

Il giovane capitano azzurro sta dimostrando partita dopo partita di essere sempre più leader di questo gruppo. Di certo non gli manca il coraggio, dato il cucchiaio su rigore nel match degli ottavi contro i padroni di casa della Polonia. Ovviamente i tifosi dell’Inter sperano che la dirigenza non ripeta lo stesso errore commesso con Zaniolo.

Un altro dato davvero sorprendente arriva dalla porta. In questa competizione, fino ad ora, sono 3 i rigori subiti dall’Italia. Ebbene sì, sono stati parati tutti dai nostri portieri. 2 da Plizzari, in forza al Milan (uno ieri), e l’altro da Carnesecchi nel match del girone contro il Giappone.

Difesa di roccia e centrocampo di qualità: i segreti del ct Nicolato

Una grande solidità difensiva, grazie alle ottime prestazioni del trio Gabbia–Del Prato–Ranieri e alla corsa continua sulle fasce di Bellanova e Tripaldelli.

Fondamentale l’apporto in mezzo al campo di Esposito, fratello dell’attaccante che ha fatto sognare la Nazionale U17 un mese fa. Piedi fatati, lanci millimetrici e capacità di leggere le situazioni di gioco in ogni momento della gara. Presenza fondamentale per mister Nicolato.

Per non dimenticare anche il grande aiuto in regia di Frattesi e Pellegrini (di proprietà della Roma, questa stagione titolare nel Cagliari di Maran) e di Gianluca Scamacca che fa lavoro sporco alle spalle di Pinamonti.

In semifinale c’è l’Ucraina

L’11 giugno è in programma il penultimo atto del Mondiale. Sicuramente l’arrivo tra le prime 4 nel mondo è già un ottimo risultato per l’Italia, ma perché accontentarsi?

Difronte ci sarà l’Ucraina, che ha battuto per 1-0 la Colombia ai quarti. Occhio a Popov, centrale difensivo col vizio del gol.

Non sarà una passeggiata, ma la formazione di Nicolato ha l’obbligo di provarci. Forza azzurri!

Fonte immagine di copertina: corriere.it