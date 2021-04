Jude Law nei panni di Capitan Uncino

Nuove immagini dall’imminente Peter Pan e Wendy della Disney offrono un primo sguardo a Jude Law nei panni del famigerato pirata Capitan Uncino. Il romanzo classico del 1904 dell’autore JM Barrie Peter & Wendy è stato portato in vita per la prima volta dalla Disney come film d’ animazione nel 1953. Il film è diventato subito una sensazione e da allora ha fatto parte dell’infanzia dei bambini di tutto il mondo.

Dopo aver trovato il successo con diversi adattamenti live-action di alcuni dei loro film d’animazione più popolari, l’ultimo sforzo della Disney include Law come Capitan Uncino. Alexander Molony come Peter Pan, Yara Shahidi come Campanellino, Ever Anderson come Wendy e il comico Jim Gaffigan nel ruolo del signor Smee . La produzione del nuovo film è attualmente in corso, con David Lowery come regista. Inizialmente, Peter Pan e Wendy doveva essere distribuito sia su Disney + che nelle sale. Ma come per tanti film nell’attuale situazione di COVID-19, l’uscita nelle sale non è presa in considerazione in favore di un’uscita esclusiva su Disney +. Al momento, il film dovrebbe arrivare ad un certo punto nel 2022.

Peter Pan – Le foto di Jude Law dal set

Mentre il 2022 può sembrare molto lontano per i fan di Peter Pan, sono arrivate alcune nuove immagini che mostrano la trasformazione di Law in Capitan Uncino. Film Updates ha fornito i nuovi scatti tramite il suo account Twitter ufficiale e, a giudicare dall’aspetto, Law è un Hook davvero eccezionale. Sfortunatamente, le foto non riescono a catturare l’aspetto reale del gancio che il personaggio indossa al posto di una mano. Ma tutto il resto mostra Law come un vero pirata:

First look at Jude Law as Captain Hook in Disney’s #PeterPanAndWendy pic.twitter.com/lw5VC3tCCW — Film Updates (@TheFilmUpdates) April 8, 2021

La produzione si sta svolgendo a Londra e Vancouver, in Canada, in modo da tenere presenti due diverse serie di regole Covid sul set. Non è il modo più semplice per fare un film, ma i set pieni di norme e regolamenti sanitari sono diventati in gran parte la norma negli ultimi mesi per quanto riguarda le produzioni cinematografiche. Detto questo, la produzione di Peter Pan e Wendy sembra andare avanti abbastanza bene finora. Per coloro che temevano che Law non sarebbe stato un Capitan Uncino adatto, queste ultime immagini di Peter Pan e Wendy offrono una nuova prospettiva sull’attore come uno dei più grandi cattivi immaginari di tutti i tempi.