Juventus Fiorentina: probabili formazioni con assenze

Domenica alle ore 12.30, va in scena la sfida Juventus Fiorentina. Una partita dal sapore antico, e dalla accesa rivalità. Il match è molto sentito in casa Viola, meno a Torino, dove sono altre le sfide elettrizzanti. Stavolta all’Allianz Stadium andata in scena il lunch match domenicale. La Viola con Iachininha darò ampi segni di ripresa. Gioco più veloce e tanta grinta, trasmessa dal mister ai propri uomini. La Juve invece arriva dalla brutta sconfitta rimediata a Napoli. Brutta perché i bianconeri non hanno mai dato la sensazione si essere in partita. Presunzione, superficialità o altro, il risultato è stato negativo, nonostante la sensazione sia stata quella di una squadra, che avrebbe potuto fare i tre punti anche al San Paolo.

Juventus Fiorentina, le probabili formazioni

Sarri proporrà l’ormai consueto 4-3-1-2, dovendo rinunciare ad alcuni elementi fermati da infortunio. Chiellini, Danilo, Demiral, Khedira. Altri invece sono dati per partenti, come ad esempio, Pjaca e Emre Can. Tea impali ci sarà Sczsney, didesa a quatrro con Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro. Centrocampo comppsto da Pjanic, Betancurt, Rabiot e Ramsey. In avanti Dybala e Cristiano Ronaldo. La Fiorentina invece giochera con il 3-5-2. Assenti: Caceres, Milenkovic, Ribery, Castrovilli. Tra i pali Dragovski, i tre centrali saranno Ceccherini, Pezzella e Venuti. Centrocampo con Lirola, Pulgar, Benassi, Badeji e Dalbert. In avanti Chiesa e Vlahovic.

Dove vedere la,partita e non solo

La partita sarà visibile in streaming sul canale Dazn a partire dalle 12 circa. Saranno,presenti molto probabilmente numerosi tifosi della squadra ospite, che saranno sistemati nel settore ospiti. La Juve ha necessità di tornare subito alla vittoria, per tenere distanza Inter e Lazio, ormai molto vicine alla testa della classifica. La Fiorentina invece, con un risultato positivo potrebbe ambire ad un posto in Europa. Partita quindi interessante ed importante per entrambe le compagini, impegnate a raggiungere obiettivi diversi.

