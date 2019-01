Quarti di Coppa Italia 18/19: le probabili formazioni

LAFONT 1

LAURINI 2

PEZZELLA 20

VITOR HUGO 31

BIRAGHI 3

GERSON 8

DABO 14

BENASSI 24

CHIESA 25

SIMEONE 9

PJACA 10

Allenatore: E. DI FRANCESCO

OLSEN 1

KARSDORP 2

MANOLAS 44

FAZIO 20

SANTON 18

CRISTANTE 4

NZONZI 42

FLORENZI 24

ZANIOLO 22

EL SHAARAWY 92

SCHICK 14



ATALANTA

JUVENTUS

Allenatore: G. GASPERINI

GOLLINI 95

TOLOI 2

DJIMSITI 19

MANCINI 23

HATEBOER 33

PASALIC 88

DE ROON 15

GOSENS 8

ILICIC 72

GOMEZ 10

ZAPATA 91



Allenatore: M. ALLEGRI

SZCZESNY 1

CANCELO 20

RUGANI 24

CHIELLINI 3

SPINAZZOLA 37

BENTANCUR 30

MATUIDI 14

EMRE CAN 23

BERNARDESCHI 33

RONALDO 7

DYBALA



INTER

LAZIO

Allenatore: L. SPALLETTI



HANDANOVIC 1

D’AMBROSIO 33

SKRINIAR 37

RANOCCHIA 13

ASAMOAH 8

GAGLIARDINI 5

BROZOVIC 77

NAINGGOLAN 14

POLITANO 16

ICARDI 9

L. MARTINEZ 10



Allenatore: S. INZAGHI



STRAKOSHA 1

BASTOS 15

ACERBI 33

RADU 26

MARUSIC 77

PAROLO 16

LEIVA 6

MILINKOVIC-SAVIC 21

LULIC 19

LUIS ALBERTO 10

IMMOBILE

Le gare

La viola e i giallorossi si scontreranno Al Franchi in una gara aperta ad ogni risultato. Le due squadre attraversano un momento si forma differente. La Fiorentina pare essere più in palla, ma nella gara secca tutto può accadere, e la Roma é dotata di grandi qualità. Atalanta Juventus poteebbe essere la gara più entusiasmante. I bergamaschi in questo momento forse giocano il calcio più bello d’Italia, la Juve invece è la più cinica. La partita mettere si fronte i due attacchi più prolifici della serie A. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per una gara tiratissima. Anche qui la farà secca, lascia aperto il pronostico fino alla fine. Infine Inter e Lazio, è la classica partita tra deluse. Due compagini n crisi di risultati. Questa potrebbe essere l’occasione giusta, per provare a cambiare l’inerzia della stagione.

Photo by Markus Spiske temporausch.com from Pexels