Cagliari Fiorentina: le probabili formazioni e le novità

Cagliari Fiorentina è il lunch match di domenica. Una partita importante, che nonostante l’orario non proprio amato dai tifosi, vedrà la Sardegna Arena gremita in ogni ordine di posto. Le due squadre arrivano al match in buona salute. I rossoblu stanno vivendo un momento particolarmente positivo, quarto posto in classifica in condivisione con Atalanta e Lazio. Insomma la vera e propria sorpresa di questo inizio di campionato, che domenica pomeriggio affronterà la squadra di Montella, priva del campione francese Franck Ribery, ancora squalificato dal giudice sportivo. Maran proverà ancora a mettere in campo la migliore squadra possibile cercando di far giocare i calciatori più in forma.

Cagliari Fiorentina, probabili formazioni

Il tecnico trentino dovrebbe schierare l’ormai consueto 4-3-1-2. Olsen tra i pali, difesa a quattro con Farago, Pisacane, Klavan e Pellegrini; centrocampo con Nandez, Cigarini e Rog. Sulla trequarti dovrebbe agire Radja Nainggolan, dietro il duo d’attacco Simeone e Joao Pedro. La Fiorentina dovrebbe giocare invece con il 3-5-2. Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Ranieri a formare il terzetto difensivo. Centrocampo con Lirola, Pulgar, Badeji, Castrovilli e Dalbert, in avanti agirà la coppia Chiesa, Boateng. Pochi dubbi per i due tecnici, che vorranno conquistare l’intera posta in palio, per non perdere contatto dalle prime posizioni in classifica.

I temi della gara e dove vederla in Tv

La gara si preannuncia una vera e propria battaglia. I rossoblu davanti al pubblico di casa, vorranno vincere per dare un’altra soddisfazione ai propri supporters. Gli isolani punteranno su una partenza veemente e sullo sviluppo del gioco a centrocampo, vero e proprio punto di forza della squadra. La viola invece si affiderà al collettivo ed alla buona vena di due elementi come Castrovilli e Chiesa. La partita sarà visibile sull’emittente in streaming di Dazn, ma anche sul digitale terrestre e sul canale satellitare di Sky-Dazn.

