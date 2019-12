Juventus Vs Udinese quali sono le formazioni e dove si può vedere la diretta Tv? si gioca domenica alle ore 15 all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri padroni di casa arrivano da un pareggio interno (clamoroso che ha determinato la perdita della vetta della classifica), ed una sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Lazio. Adesso in casa hanno praticamente l’obbligo di battere i friulani, per provare a mettere pressione all’Inter che giocherà alle 20.30 al Franchi contro la Viola. Sarri ha vinto l’ultima gara in Champions League, grazie al tridente composto da Dybala, Higuain e Ronaldo. Difficilmente i tre partiranno dal primo minuto contro l’Udinese, ma non è detto che a gara in corso lo schema non si possa ripetere.

Le probabili formazioni

Maurizio Sarri schiererà il consueto modulo 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà il polacco Szczsney, difesa a quattro con Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo probabile che i tre siano: Emre Can, Betancurt, Matuidi. Bernardeschi dovrebbe agire alle spalle del tandem Cristiano Ronaldo, Dybala. Nel caso nemmeno Betancurt riuscisse a recuperare dall’infortunio, spazio a Adrien Rabiot. I friulani del tecnico Gotti dovrebbero proporre invece il modulo 3-5-2. In porta l’argentino Musso, difesa a tre composta da, De Maio, Troost Ekong e Nuytinck. Centrocampo folto con Ter Avest, Cofana, Mandragora, De Paul e Larsen. In avanti coppia gol con Okaka e Lasagna. La Juve è ovviamente la grande favorita, ma visto cosa è riuscita a combinare contro il Sassuolo, i friulani sperano in una giornata negativa dei ragazzi di Sarri. Il tecnico toscano invece non potrà permettersi di sbagliare ancora una volta.

Juventus Vs Udinese, dove vedere la diretta Tv

La partita sarà visibile sulla piattaforma satellitare e digitale terrestre di Sky. Inoltre sarà possibile vederla in streaming su Sky Go, o in alternativa sulla piattaforma Now Tv. La partita inizierà alle ore 15, ma sarà possibile collegarsi al pre-partita a 30 minuti dall’inizio del match.



