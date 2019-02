La 10 FC: la squadra di Alex Del Piero. L’ex capitano della Juventus presenta il suo team con i colori bianconeri nel cuore

Si chiama La 10 FC la nuova avventura di Alessandro Del Piero in veste di proprietario di una squadra di calcio.

Il numero 10, il suo numero, non poteva mancare per segnare anche questo percorso, così come non potevano mancare i colori: il bianco e il nero (insieme al grigio).

Il campione di Conegliano Veneto ha scelto la sua pagina Facebook per presentare al pubblico il suo team La 10 FC:

La dimensione del calcio legata alla pura passione. Questo, in fondo, è quello che volevo quando alla fine della scorsa estate ho deciso di diventare proprietario – con la società Edge Americas della quale sono cofondatore insieme al mio business partner Jeffrey Whalen – di una piccola squadra di calcio, a Los Angeles. Un’avventura che mi ha conquistato fin da subito e che rivelo pubblicamente oggi per la prima volta. La squadra si chiama LA 10 FC, i nostri colori sociali sono il bianco, il nero e il grigio. Alla prima stagione abbiamo vinto la nostra Division, conquistando la promozione in UPSL – la terza Lega americana – chiudendo il campionato da imbattuti. Dopo un periodo di anonimato (sapete come sono fatto, a me piacciono riservatezza e tranquillità), ho deciso di condividere questa bella esperienza. Anche per rendere merito a tutto il team per i risultati raggiunti e ringraziare lo staff tecnico, dirigenziale e tutti i giocatori, in vista della nuova stagione. Conquistare il primo successo da proprietario ha avuto un sapore speciale, diverso, nuovo, divertente.

Una presentazione in pieno stile Del Piero: pulito, chiaro e pieno di passione. La stessa di quando scendeva in campo a Torino, in Australia e in India.

La stessa classe e delicatezza usata su Twitter questa volta, per salutare Marella Agnelli, moglie dell’avvocato Gianni Agnelli, deceduta ieri:

Buon viaggio Donna Marella. La immagino già a passeggio con l’Avvocato, in uno di quei magnifici giardini in cui amava rifugiarsi e di cui si prendeva cura. Le mie condoglianze alla Famiglia Agnelli. Alessandro

Foto: Pagina ufficiale Facebook Alessandro Del Piero