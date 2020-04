La Casa di Carta Il fenomeno: i segreti dietro le quinte. Sulla piattaforma streaming Netflix, insieme alla quarta stagione de La Casa di Carta, è disponibile anche un documentario, della durata di circa 1 ora, dedicato alla famosissima serie televisiva spagnola.

La Casa di Carta Il fenomeno: i segreti dietro le quinte e gli ingredienti del successo

La Casa di Carta – Il fenomeno, è un documentario che racconta tutti i retroscena dello show ideato da Alex Pina. Tutto ebbe inizio quando, dopo un iniziale “fallimento” della serie in Spagna, Netflix decise di compare La Casa di Carta. Da quel momento gli attori stessi raccontano di come le cose siano cambiate in modo inaspettato. Tutto il team si è trovato catapultato in una realtà totalmente diversa. Per qualche motivo, La Casa di Carta è stata apprezzata in ogni parte del mondo.

Dunque, nel corso del documentario, attori, regista, sceneggiatori e l’intero team che ha lavorato per realizzare la serie TV, hanno cercato di spiegare il motivo che ha portato La Casa di Carta ad un successo assoluto. Gli ingredienti sono molti, e tutti indispensabili. Ovviamente, tra i protagonisti del documentario ci sono anche Pedro Alonso (Berlino) e Alvaro Morte (il Professore). Loro stessi, nel “film-documentario”, raccontano l’incredulità nel vedere fiumi di gente mente giravano le iconiche scene a Firenze. Non mancano riferimenti, da parte del regista, alle molte difficoltà incontrate in alcuni momenti.

Nel corso de La Casa di Carta – Il fenomeno, vengono rivelati tutti i segreti dietro le quinte. Tutti i fan della serie Netflix avranno bene in mente la camera blindata piena d’acqua. Ebbene, nel corso del documentario viene svelato in che modo sono state girate le scene in quell’ambiente così “fuori dal comune”. Inoltre, sono stati svelti alcuni piccoli trucchi che sono stati necessari attuare a causa di alcuni intoppi riscontrati in determinate circostanze. Dunque si tratta di un “viaggio” entusiasmante per tutti coloro i quali sono appassionati de La Casa di Carta e di tutti i protagonisti della serie TV.

Fonte foto: wikipedia

Leggi anche La Casa di Carta 4 il finale preannuncia nuova stagione