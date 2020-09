La Lazio fa le prove in vista del Cagliari. I dettagli

La Lazio fa le prove in vista del Cagliari

La Lazio è tornata in campo. Dopo l’allenamento di ieri pomeriggio, stamattina Inzaghi ha diretto i suoi attraverso un lavoro sia fisico (incentrato sulla forza), sia tattico sul campo centrale di Formello. Confermate le presenze di ieri pomeriggio. Stabilmente in gruppo Luis Alberto e Milinkovic. Le due stelle del centrocampo biancoceleste sono ormai recuperati a pieno dopo l’assenza nell’amichevole contro il Benevento (avevano saltato anche quella contro il Frosinone). Buoni segnali da Lucas Leiva, così come da Cataldi, ormai stabilmente a pieno regime con i compagni di squadra. Durante le prove tattiche anti Cagliari sono emersi due ballottaggi. La Lazio fa le prove in vista del Cagliari.

Il primo ovviamente in porta, con Strakosha in vantaggio su Reina, e il secondo sull’out di sinistra. Ad oggi Marusic è preferito a Lukaku e Fares. L’ex Spal e Patric alla fine non hanno preso parte alla partitella a tre squadre. Al termine dell’allenamento si è intravisto anche Vavro effettuare una corsetta e degli allunghi. Il colosso classe ’96 è out a causa della pubalgia e sta cercando di recuperare. Tante le incognite che Simone Inzaghi dovrà sciogliere in vista del match di sabato contro il Cagliari, in programma alle ore 18.00. Riuscirà la Lazio a esordire nella nuova stagione nel migliore dei modi, o i biancocelesti pagheranno la partita rinviata contro l’Atalanta di Gasperini?.

CAPITOLO ASSENTI – Stamani non si sono visti di nuovo il lungodegente Lulic, Luiz Felipe per infortunio, Muriqi, ancora in Turchia bloccato dal Covid, e Raul Moro. Dopo i 90’ giocati contro il Torino con la Primavera, il classe 2002 con ogni probabilità ha usufruito di un giorno di riposo e ha visto l’allenamento a bordo campo. Oltre loro, non c’era neanche Bastos. Quest’ultimo ieri si era allenato regolarmente. Possibile indizio di mercato visto che il difensore angolano è in uscita.

