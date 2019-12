Cagliari Vs Lazio, diretta TV e formazioni

Cagliari Vs Lazio in questa giornata di campionato di Serie A si disputerà nel posticipo di Lunedì; qui sotto troverete le formazioni che scenderanno in campo e dove vedere diretta TV. Entrambe le compagini arrivano da una serie molto importante di risultati positivi. I capitolini al momento sono in terza posizione in classifica, mentre i sardi sono quarti. Attualmente le due squadre sono quelle che stanno proponendo il miglior calcio, seppur differente. I primi puntano molto sulle ripartenze veloci e ben orchestrate, i secondi su un gioco collettivo armonioso ed efficace. La Lazio cercherà di portare a casa i tre punti per provare ad impensierire il duo di testa Inter-Juve. Il Cagliari invece in caso di vittoria, manterrebbe il quarto posto ed insidierebbe proprio i bianco-celesti per la terza piazza.

Cagliari Vs Lazio, le probabili formazioni

Maran si affiderà al solito 4-3-1-2. Rinuncerà anche a Rog e Olsen squalificati, oltre ai lungodegenti Pavoletti e Cragno. Tra i pali ci sarà ancora Rafael, difesa a quattro con Cacciatore terzino destro, centrali difensivi Klavan e Pisacane, Pellegrini; a centrocampo Nandez, Cigarini, Ionita e Nainggolan dietro le punte Joao Pedro e Simeone. La Lazio risponderà con il consueto 3-5-2- di fabbrica Inzaghi. Tra i pali Berissha, Luiz Felipe, Acerbi e Radu a comporre il trio difensivo. A centrocampo invece Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic, a sostenere il duo offensivo Immobile e Correa.

Cagliari Vs Lazio, diretta Tv dove possiamo vedere la partita?

La partita sarà certamente molto interessante, con due squadre che giocheranno a viso aperto e cercheranno di superarsi fino all’ultimo respiro. La partita sarà visibile sull’emittente satellitare e del digitale terrestre di Sky su Sky Calcio 1, ed anche sulla piattaforma in streaming di Now Tv. Sempre in streaming la gara sarà visibile tramite l’utilizzo di Sky Go. La partita inizierà alle ore 20.45 circa, ma il collegamento è previsto dalle ore 20 circa. I tifosi delle due squadre intanto riempiranno lo stadio del Cagliari. La Sardegna Arena infatti farà registrare il sold out.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di