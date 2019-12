Genoa Sampdoria il derby per la 16^ giornata. Oggi alle 15 torna la Serie A con Brescia-Lecce e alle 18 Napoli-Parma

Alle 20 45 invece a Marassi si giocherà Genoa Sampdoria il derby della Lanterna, due squadre per le quali la vittoria è importante per uscire dai bassifondi della classifica.

Le due squadre liguri infatti sono al penultimo e terzultimo posto con un punto di differenza; il tecnico rossoblu Thiago Motta ha le idee chiare:

Affronteremo il derby come si affronta una partita di calcio: come una squadra che scende in campo per vincere. Spero di finire con una bella vittoria meritata. Noi daremo il massimo per fare una grandissima partita.

Anche sulla sponda blucerchiata ci sono forti motivazioni alla vittoria come afferma il tecnico Claudio Ranieri:

Mi aspetto una partita gagliarda. Sarà una partita fisica. Si giocherà per la vittoria che darebbe nuovo slancio alle due squadre. Io penso alla mia squadra cercando di trovare i punti deboli dell’avversario. Differenza fra questo derby e quelli che ho giocato? Fatemelo giocare e poi vi dirò. Da quello che ho sentito è una partita speciale, ma la differenza con gli altri è che in questo c’è signorilità e sfottò fra le tifoserie. } ?> } ?> } ?>} ?> Che sia un gran derby e che vinca il migliore. Speriamo che alla fine entrambe le squadre restino in A.

Non solo Genoa Sampdoria il derby, ma grande attesa anche per il Napoli di Rino Gattuso che, dopo la qualificazione in Champions, ha salutato Carlo Ancelotti

Dunque, dopo un periodo non proprio idilliaco per il Napoli, si cambia in panchina: Gattuso subentra all’amico Carlo.

La partita di Parma potrebbe essere la svolta per i partenopei che hanno ancora voglia di dimostrare di essere in lotta per lo scudetto.

Ad aprire le danze della 16^ giornata saranno Lecce e Brescia alle ore 15; a infortuni e squalifiche i leccesi sono abituati ma il tecnico Fabio Liverani sa di poter contare su un buon attacco:

Nel reparto avanzato, dove eravamo in difficoltà a livello numerico nelle ultime uscite stiamo meglio. Falco e Farias hanno fatto una settimana piena di lavoro, anche se non hanno ancora i novanta minuti nelle gambe.

A completare la giornata di Serie A le altre gare di domenica 15

Milan-Sassuolo,

Bologna-Atalanta,

Udinese-Juventus,

Roma-Spal,

Fiorentina-Inter,

Cagliari-lazio (lunedì 16 ore 20 45).



