Atalanta e il sogno scudetto. Una squadra che non ha nessuna intenzione di stare a guardare il vertice della classifica ma pensa a scalarlo

L’Atalanta e il sogno scudetto non sono pura immaginazione ma pura realtà: Inter, Juve e Lazio nella scorsa giornata di campionato hanno perso mentre i bergamaschi continuano a macinare vittorie.

Non è da meno infatti contro la Sampdoria: 2-0 con reti di Toloi e Muriel; insomma Gasperini e company stanno facendo davvero qualcosa di grande.

E non c’è solo il campionato, la Dea ha anche un altro sogno chiamato passaggio del turno in Champions League, ma per questo c’è ancora tempo.

L’Atalanta e il sogno scudetto sono quindi ancora più vicini in quanto la classifica la vede al terzo posto; con la vittoria di ieri infatti si è portata al terzo posto a soli due punti dalla Lazio

Una scalata vincente che entusiasma mister Gasperini a Sky anche se con la dovuta cautela:

E’ un azzardo, lo scudetto è nelle mani della Juve. Noi vogliamo la certezza di essere in zona Champions. Questo è il nostro primo grande obiettivo. Poi cercheremo di arrivare davanti all’Inter e alla Lazio. Sappiamo vincere in tanti modi.

E lo sa anche Gattuso: il suo Napoli ha ripreso il ritmo vittoria ma: “Non possiamo essere a 15 punti dall’Atalanta anche se sono una squadra forte questo Napoli non può essere così distante”. (Sky)

Bergamaschi dunque che non sono più una sorpresa ma una vera certezza del calcio italiano, la società e il tecnico hanno trovato la “quadra” per dare forza al gruppo.

Una squadra inoltre che per Bergamo può essere (anzi è) un segno di forza, rinascita e grinta dopo un periodo pesante fatto solo di lacrime di paure.

Ora il peggio è passato sperando che non torni più; oggi il calcio di questi ragazzi può aggiungere un altro sorriso all’intera città.

