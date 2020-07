La Lazio presenta le nuove maglie

La Lazio in campo contro il Brescia con una novità. Si vedranno già domani le nuove maglie per la prossima stagione. Sarà la divisa ‘home’, quella celeste da usare per le gare casalinghe. Ai microfoni di Lazio Style Radio, il direttore marketing Marco Canigiani, ha lanciato la sorpresa: “Domani sveleremo la nuova maglia da gioco casalinga per la stagione 2020-2021. È celeste con un look nuovo, moderno. Posso smentire che la terza maglia sarà gialla. Per quanto concerne la divisa per la Champions, tra qualche settimana si saprà tutto”. La partecipazione alla prossima Champions League sembrerebbe ormai scontata, con il quarto posto matematicamente conquistato. La Lazio sarebbe fuori solamente in caso di doppio successo europeo da parte di Roma e Napoli, ipotesi davvero improbabile. Contro il Brescia la Lazio potrebbe, in caso di vittoria, conquistare anche il secondo posto. Tutto dipenderà dal risultato di Atalanta e Inter, con Simone Inzaghi che dovrà però ovviamente vincere contro una squadra già matematicamente retrocessa. La Lazio presenta le nuove maglie per la prossima stagione, che la vedrà tornare in Champions League. L’ultima partecipazione risale a ben quattordici anni fa.

Presentazione maglie 2020/21 all’ultima di campionato con il Napoli

La società sta anche pensando di presentare la maglia da trasferta all’ultima di campionato: “Valutiamo con calma cosa fare per Napoli”, ha ammesso ancora Canigiani. Ipotesi presentazione della terza divisa invece, ad Auronzo. La Lazio partirà il 23 agosto per il ritiro estivo in vista della prossima stagione. “Il comune di Auronzo ha predisposto tutte le procedute necessarie per il distanziamento in base alle normative in vigore: numero limitato di accessi, ma i tifosi potranno andare”, ha concluso il direttore marketing della società. Il ritiro sarà sicuramente molto più breve rispetto allo scorso anno, considerando che salvo imprevisti dell’ultima ora, la Serie A tornerà in campo il prossimo 14 settembre.