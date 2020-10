La presentazione del quarto turno di Serie A. Derby emiliano

La presentazione del quarto turno di Serie A

Conclusosi il weekend dedicato alle gare delle nazionali, con amichevoli e Nations League, è finalmente tempo di tornare sui campi della Serie A, per il quarto turno di campionato. Turno pieno di sfide di alto livello, a partire da Napoli-Atalanta fino ad arrivare al derby di Milano. La presentazione del quarto turno di Serie A.

Un sabato esplosivo

Sarà un sabato sicuramente pieno di emozioni quello del quarto turno di Serie A, che prenderà il via alle ore 15:00 con la sfida tra Napoli e Atalanta, due squadre che stanno esprimendo un calcio davvero spettacolare. Alle 18:00 si tornerà poi in campo con il derby di Milano a San Siro, e la sfida tra Sampdoria e Lazio a Marassi. Mentre alle 20:45 a chiudere gli anticipi del sabato ci sarà la sfida tra la neopromossa Crotone e la Juventus di Andrea Pirlo, che scenderà in campo senza Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Covid-19. Match che potrebbero iniziare a darci qualche indicazione nella lotta scudetto, soprattutto per quanto riguarda il derby tra Milan e Inter. La squadra di Conte dovrà assolutamente vincere per lanciare un segnale importante a Juventus, Atalanta e Napoli. Ovviamente nella speranza che il Covid-19 consenta a questo campionato di Serie A, di arrivare a termine. La situazione dei contagiati infatti, si sta facendo giorno dopo giorno sempre più pericolosa, dopo i 15 positivi al Genoa e Cr7 alla Juventus.

Il derby emiliano

Quello tra Milan e Inter non è però l’unico derby in programma per questo turno di campionato. Domenica alle 12:30 scenderà in scena anche il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. A seguire, alle 15:00, Spezia-Fiorentina e Torino-Cagliari. Alle ore 18:00 ci sarà Udinese-Parma, mentre alle 20:45 scenderanno in campo allo Stadio Olimpico, Roma e Benevento. A chiudere questo quarto turno di campionato sarà il Monday night tra Hellas Verona e Genoa.

