La Roma batte la Fiorentina, il punto sulla domenica di Serie A

La Roma batte la Fiorentina dominando 2-0 allo Stadio Olimpico, vincono anche Juventus, Milan e Lazio, mentre il Napoli perde con il Sassuolo. Tra queste gare valide per la 6^ giornata di Serie A spicca anche il pari nel derby di Genova 1-1, a conclusione di una spettacolare domenica di calcio.

Il Milan vince ancora, successi anche per Juventus e Lazio

Ad aprire la domenica di Serie A ci ha pensato il lunch match tra Udinese e Milan, con i rossoneri ancora vincenti e in testa alla classifica. La sblocca al 18^ l’ivoriano Franck Kessie, la pareggia su rigore al 48^ De Paul per i friulani, ma proprio nel finale Ibrahimovic si inventa un’incredibile rovesciata e regala il successo ai suoi. Alle ore 15 tocca invece alla Juventus di Andrea Pirlo, in campo in trasferta contro lo Spezia.

I bianconeri si portano avanti al 14^ minuto con Alvaro Morata, ma Pobega è abile a pareggiarla a sorpresa al 32^. Nella ripresa entra Cristiano Ronaldo e ribalta letteralmente la partita con una doppietta, intervallata dalla rete di Adrien Rabiot al 67^. Vince con grandissima fatica anche la Lazio, 3-4 in trasferta contro il Torino di Marco Giampaolo. Una gara molto combattuta e decisa proprio con due gol nel recupero di Ciro Immobile su rigore e al 98^ dalla realizzazione di Felipe Caicedo.

La Roma batte la Fiorentina, pari nel derby di Genova

La Roma batte la Fiorentina 2-0 nel match delle 18, iniziando un pò a fatica e poi dominando praticamente durante tutto l’arco della partita. I giallorossi la sbloccano al 12^ con Leonardo Spinazzola e la chiudono nella ripresa con Pedro, bravo a buttarla dentro in tap in su un assist perfetto di Mkhitaryan. La domenica di Serie A si conclude invece con il sempre sentito Derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa. I blucerchiati passano in vantaggio al 23^ con Jankto, ma al 28^ Scamacca con una super conclusione regala ai suoi la gioia del pareggio.