Da una parte la Lazio di Simone Inzaghi, chiamata a vincere per mantenere vivo il sogno scudetto, dall’altra invece, Stefano Pioli, che dovrà fare altrettanto per inseguire l’Europa League. Lazio-Milan sarà un crocevia fondamentale per il futuro delle due squadre, che si incontreranno questa sera allo Stadio Olimpico, alle 21:45. La partità verrà trasmessa sulla piattaforma di DAZN. Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Milan. Chi riuscirà a portare a casa questi tre punti davvero pesantissimi?

Le probabili formazioni di Lazio-Milan di questa sera 4 luglio

QUI LAZIO- Simone Inzaghi dovrà fare i conti con assenze pesanti questa sera. Saranno assenti infatti, Ciro Immobile e Felipe Caicedo, entrambi per squalifica. Attacco tutto da reinventare quindi, con Correa e Luis Alberto che cercheranno di far male al Milan. Sulla destra ci sarà ancora Lazzari, mentre a sinistra Jordan Lukaku dovrebbe vincere il ballottaggio con Jony per la maglia da titolare. In difesa confermati Acerbi, Radu e Patric, mentre Lucas Leiva dovrebbe tornare in panchina. Dalla panchina dovrebbe partire anche il difensore brasiliano Luiz Felipe, finalmente recuperato.

QUI MILAN- Ha ben altri problemi da affrontare Stefano Pioli, che al contrario di Simone Inzaghi, dovrà fare i conti con l’abbondanza. In attacco infatti, resta da sciogliere il nodo Ibrahimovic. Lo svedese potrebbe partire titolare, facendo accomodare in panchina Ante Rebic. In porta ci sarà il solito Donnarumma, mentre la difesa sarà formata dal blocco dei quattro titolari. A centrocampo Pioli dovrà invece fare i conti con un’assenza importante: quella di Samu Castillejo. Il centrocampista sarà infatti indisponibile per la sfida contro la Lazio. Per il Milan sarà una partita fondamentale per il futuro del club e soprattutto del suo allenatore. Vincere contro la Lazio potrrebbe infatti aumentarele chance di rinnovo per Pioli, che al momento non rientra tra i progetti del club per la prossima stagione.



fonte immagine: Pagina Facebook ufficiale SS Lazio