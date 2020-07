De Rossi allenerà la Fiorentina? Stando alle parole di oggi di Commisso si direbbe proprio di no, in risposta alla bomba lanciata da Sky Sport. Secondo quanto riferisce il patron dei viola si tratterebbe semplicemente di una fake news e difficilmente quindi l’ex centrocampista siederà sulla panchina dei toscani la prossima stagione.

La nuova vita di Daniele De Rossi

Dopo una carriera da protagonista con la maglia della Roma e un’ottima esperienza in Argentina con il Boca Juniors, Daniele De Rossi ha deciso lo scorso dicembre di dire basta con il calcio giocato. Non è di certo un mistero quale sia il suo sogno e il suo obiettivo per il suo futuro, ovvero quello di diventare un allenatore. Secondo Sky Sport, su di lui si sarebbero mossi diversi club di Serie B ed anche di Serie A, con il ragazzo tuttavia non ancora in possesso del patentino per poter allenare.

De Rossi dunque nel caso decidesse già dal prossimo settembre di allenare ad alti livelli, dovrebbe essere affiancato da un altro tecnico. Non un grossissimo problema in tal senso, ma tuttavia potrebbe rivelarsi un pò rischioso per lui bruciare subito le tappe. La soluzione migliore per Daniele potrebbe essere quella di fare prima esperienza nel settore giovanile, seppur non gli manchino di certo le qualità per diventare un allenatore top. L’ex centrocampista già in campo era un vero leader ed in carriera ha incontrato diversi allenatori importanti da cui poter prendere spunto. Uno di questi è stato sicuramente Pep Guardiola, suo compagno di squadra ai tempi della Roma, ma anche altri come Fabio Capello, Marcello Lippi e Luciano Spalletti.

De Rossi allenerà la Fiorentina? Piovono smentite

Nella serata di ieri Sky Sport aveva annunciato il possibile prossimo allenatore della Fiorentina, lanciando il nome di De Rossi in cima alle preferenze dei toscani. Il campione del Mondo 2006 tra l’altro è stato già stato vicino ad indossare la maglia viola la scorsa estate, prima del trasferimento al Boca Juniors. A quanto pare però anche questa volta il matrimonio tra De Rossi e la Fiorentina non sa fare, almeno stando alle dichiarazioni di Rocco Commisso. Questa la secca smentita del patron americano: “‘Io non ho avuto nessun tipo di contatto, mail o telefono o di persona, con nessuno e siccome tutti sanno che la decisione finale è sempre la mia è incredibile che continuino a uscire queste fake news su un nuovo allenatore o nuovi giocatori in arrivo alla Fiorentina“.

Fonte immagine: https://www.okcalciomercato.it/fiorentina-de-rossi-allenatore-individuato-dopo-iachini/