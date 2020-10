Le statistiche del quinto turno di Serie A. I dettagli

Le statistiche del quinto turno di Serie A

Il primo big match della quinta giornata di Serie A vede il Genoa – reduce dal pareggio sofferto ottenuto contro il Verona nel Monday Night – ospitare al Ferraris l’Inter di Conte, che dopo la sconfitta nel derby e il pareggio in extremis contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League deve ritrovare il successo. Le statistiche del quinto turno di Serie A.

Le statistiche

L’Inter ha vinto le ultime quattro sfide di Serie A contro il Genoa con un punteggio complessivo di 16-0 e si presenta a questo incontro da favorita. L’Inter risulta molto più aggressiva sia in fase offensiva (96% vs 92%) che difensiva (93% vs 88%), ma le due squadre si equivalgono in termini di efficienza nel pressing (89%). Inoltre dal punto di vista tecnico il divario tra le due squadre è del 2% a favore dei nerazzurri. Mentre da quello atletico la forbice raggiunge il 6%, sempre a favore dei ragazzi di Conte.

L’Inter non realizzava almeno 11 gol nelle prime quattro partite stagionali di Serie A dal 2013/14 mentre il Genoa non ha trovato il gol nelle ultime due partite di campionato; infatti, si affrontano la squadra che ha l’efficienza più alta (Inter, 96%) e quella col valore più basso (Genoa, 85%) in termini di 1vs1 offensivo. Sulla carta, questa è la partita perfetta per Lukaku e compagni per ritrovare la vittoria.

Nel posticipo della domenica, la Juventus affronta il Verona di Juric. La squadra bianconera non ha perso nessuno dei 29 precedenti casalinghi giocati in Serie A contro il Verona (25 vittorie e quattro pareggi) ed è andata a segno in tutte le ultime 14 gare di Serie A contro il Verona. Dall’altra parte, il Verona è la squadra che aspetta da più turni il successo esterno in Serie A tra quelle attualmente nella competizione (12: 7N, 5P). I campioni d’Italia nell’ultima partita hanno confermato il trend che vedono la squadra di Pirlo la più efficiente sul piano atletico.

Il posticipo

Posticipo del lunedì di fuoco in questa giornata con Il Milan che cerca la conferma in campionato dopo un avvio strepitoso. A San Siro è attesa la Roma che è la squadra contro cui il Milan ha vinto più volte in Serie A (75 successi rossoneri in 170 sfide). Il Milan è l’unica squadra a punteggio pieno in questo campionato mentre la Roma ha vinto solamente una delle ultime otto trasferte di Serie A disputate in Lombardia.

La Lazio di Simone Inzaghi sarà invece impegnata tra le mura amiche contro il Bologna. I biancocelesti devono assolutamente tornare a vincere in campionato, dopo la sconfitta esterna per tre a zero contro la Sampdoria. I laziali però, sono reduci anche da una vittoria per tre a uno contro il Borussia Dortmund in Champions League.

fonte immagine: https://www.footballnerds.it/pallone-invernale-serie-a-2018/