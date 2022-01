ROMA – Letta sul gas ha le idee chiare: “Se lo compra insieme, l’Europa riesce ad abbassare il costo del gas, se l’Italia e gli altri Paesi continueranno a farlo da soli non avranno potere contrattuale. Dobbiamo muoverci tutti congiuntamente, come fatto con i vaccini, o i costi per famiglie e imprese saranno insostenibili. Da subito però chiediamo al Governo un intervento strutturale sulla parte fiscale del costo dell’energia”.

E ancora: C’è stato già un intervento da quasi quattro miliardi di euro per contenere il caro bollette per le imprese energivore e per le famiglie, ma il peso del fisco sulla bolletta energetica è elevatissimo e se non lo tagliamo strutturalmente il costo del non intervento sarà maggiore perché non ci sono segnali di una frenata degli aumenti e questo peserà sempre di più sul costo dei prodotti”.

Letta sul gas: “L’Europa lo compri insieme, così abbasserà il costo”

Questo, dunque, è quanto afferma su Facebook il segretario del Pd, aggiungendo: “Europa ed Italia devono riuscire a conciliare il piano di rilancio economico con il Green new deal, la sostenibilità ambientale con quella sociale. La riqualificazione energetica delle case abbatte sprechi e consumi eccessivi e riduce le bollette delle famiglie. Bisogna continuare ad incentivarla. Le industrie inquinanti devono cedere il passo alle nuove attività ecosostenibili. I lavoratori vanno protetti e accompagnati nella transizione verso una economia a zero emissioni”.

Poi Enrico Letta conclude: “In Italia molti politici hanno cominciato a raccontare che se il costo dell’energia aumenta è a causa delle politiche ambientali, che gli sforzi per combattere il cambiamento climatico sono fatti a spese della gente. È una fake news. È vero il contrario: produrre più energia da fonti rinnovabili abbassa la bolletta elettrica. Case più efficienti consumano meno energia e costano meno. Il Partito Democratico lavorerà per questi obiettivi”.