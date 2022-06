L’operazione di Carnesecchi non cambia le alte pretese (economiche) dell’Atalanta

La trattativa tra Lazio e Atalanta per Carnesecchi si dimostra continua. Nonostante l’infortunio alla spalla sinistra del giovane portiere nerazzurro, costringendolo a stare ai box per 3-4 mesi (con un rientro stimato verso ottobre), i biancocelesti non vogliono mollare il colpo: credendo fortemente nelle potenzialità del ragazzo. I nerazzurri mantengono alte le loro richieste per quanto concerne il cartellino di Carnesecchi, rifiutandone addirittura 12 dal club di Lotito. Un braccio di ferro destinato a rimandare il proprio verdetto nelle prossime settimane.