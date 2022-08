PESCARA – Malore in montagna, soccorso un americano in vacanza in Abruzzo. L’uomo, 92 anni, era con i familiari, desideroso di effettuare un’escursione nella Valle dell’Orfento, nel comune di Caramanico (Pescara).

Tuttavia mentre percorreva il Sentiero delle Scalelle, l’uomo ha avuto un malore che gli ga impedito di proseguire. Così i familiari hanno allertato i soccorsi. Sono giunti sul luogo i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Penne, l’elisoccorso decollato dall’aeroporto di Pescara, con a bordo i sanitari e i tecnici del Soccorso Alpino e i Carabinieri Forestali.

L’anziano è stato verricellato e trasportato all’ospedale di Chieti, per problemi cardiaci.

“Il sentiero delle Scalelle, nella Valle dell’Orfento, è un luogo meraviglioso ma – mettono in guardia Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese e i tecnici del della stazione di Penne -, spesso gli escursionisti ne sottovalutano le caratteristiche. Occorre ricordare che in questa suggestiva valle ci sono sentieri di montagna impervi, con numerosi gradini naturali e artificiali, con importanti dislivelli e per affrontarli al meglio occorre portare con sé uno zaino con un minimo di materiale, ad esempio una giacca per proteggersi dalla pioggia, è necessario indossare le calzature adatte, che non sono le scarpe da passeggio o peggio i sandali e le ciabatte ed è importante portare un’adeguata riserva d’acqua, valutando sempre le proprie capacità fisiche. Qualcuno vorrebbe persino percorrerlo con il passeggino. Quando arriva un temporale improvviso, in montagna tutto diventa più complicato: il sentiero diventa molto più scivoloso, le vie di fuga sono scarse come lo sono anche i ripari naturali. Ecco quindi che nell’eventualità di un incidente, il luogo meraviglioso e la breve e facile passeggiata diventano un posto dove i soccorsi sono difficili, la valle è alta e stretta e molto boscosa, con dispiegamenti importanti di uomini e mezzi tra cui, spesso, anche l’elicottero. Dispersi, malori, scivolate, distorsioni, attacchi di panico, dall’inizio dell’estate sono già 7 gli interventi alla Valle dell’Orfento, di cui 5 al sentiero delle Scalelle”.